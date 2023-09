ERR Brüsselis: EL loodab rändepaktis lähipäevil kokkuleppele jõuda

Euroopa Liidu riigid ei jõudnud neljapäeval omavahel kokkuleppele rändepakti üksikasjades. Samas on läbirääkijad lootusrikkad, et üksmeelele jõutakse lähipäevil.

Neljapäevane päev algas Brüsselis täis optimismi. Tänu Saksamaa viimase hetke meelemuutusele loodeti, et migratsioonipakti üksikasjad suudetakse viimaks kokku leppida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Olen saanud positiivseid signaale. Seega loodan, et me suudame

jõuda otsuseni, et saaksime liikuda edasi rändepakti läbirääkimistega," ütles Rootsi rändeminister Maria Malmer Stenergard.

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas ütles, et kokkuleppele, mida

Euroopa vajab pärast mitmeid aastaid läbikukkumisi, ollakse lähedal. "Oleme tehtud edusammudest julgustatud ja loodame, et ministrid lepivad täna kokku ühes kõige olulisemas alles jäänud punktis - kriiside haldamise määruses," sünas Schinas.

Kriiside haldamise määrus puudutab näiteks situatsioone nagu rullus lahti Valgevene ja Poola piiril lahti mõni aasta tagasi, mil Minsk migrante n-ö relvana kasutas. See on rändepakti kümnest määrusest viimane mille üle läbi räägitakse.

Kuigi juba juunis saavutati suurem kokkulepe, siis sõlmiti viimaseid otsi veel õhtuni välja, aga tulemuseta.

Euroopa Komisjoni rändevoliniku Ylva Johanssoni sõnul suuri takistusi enam ei ole. "Seega ametlik otsus tuleb mõne päeva jooksul. See polnud täna ametlikult päevakavas, aga läbirääkimistes tehti siiski palju edusamme. Suuri takistusi enam pole," lausus ta.

Seega jätkatakse riikidevahelisi konsultatsioonidega veel lähipäevadel, et siis alustada viimaseid läbirääkimisi europarlamendiga. Kui nendega enne järgmise aasta europarlamendi valimisi ühele poole ei saada, siis on mitme aasta suur töö korstnasse kirjutatud.

"Te peate meid lihtsalt uskuma, kui me ütleme, et oleme mõlemad veendunud, et oleme väga lähedal kokkuleppele paari päeva jooksul," ütles veel Ylva Johansson.