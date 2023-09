- Briti kõrgeima sõjaväelase sõnul hoiab Ukraina sõjas initsiatiivi;

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin kommenteeris viimaseid rünnakuid Venemaa Musta mere laevastiku vastu ja märkis, et see on näide sellest, kuidas Ukraina säilitab initsiatiivi.

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin kommenteeris viimaseid rünnakuid Venemaa Musta mere laevastiku vastu ja märkis, et see on näide sellest, kuidas Ukraina säilitab initsiatiivi.

Meediakanali Vaba Euroopa/Raadio Vabadus andmetel on Radakin visiidil Kiievis.

Admirali sõnul arutasid nad Ramsteinis võetud uusi sõjalise abi kohustusi, mis aitavad tugevdada ja säilitada Ukraina vastupanuvõimet talvel ja pärast seda.

"See on järjekordne näide sellest, kuidas Ukraina initsiatiivi hoiab," sõnas Radakin rääkides hiljutistest rünnakutest Venemaa Musta mere laevastikule.

"Putin on kaotanud kontrolli alustatud sõja üle. See visiit koos minu suviste visiitidega tugevdas minu usku, et Ukraina võidab. Ühendkuningriik jääb Ukrainaga igal sammul," lisas Radakin.

Moskva väitis kolmapäeval, et Washington ja London aitasid Ukrainal korraldada läinud nädalal raketirünnakut Venemaa Musta mere laevastiku peakorterile annekteeritud Krimmi poolsaarel.

"Pole vähimatki kahtlust, et rünnak oli eelplaneeritud, kasutades Lääne luureallikaid, NATO satelliittehnikat ja luurelennukit," väitis Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova väitel viisid ukrainlased raketirünnaku ellu tihedas koostöös Ameerika ja Briti luureteenistustega.

Venemaa pommitas Sumõ ja Hersoni oblastit

Venemaa pommitas taas Sumõ ja Hersoni oblastit. Presidendikantselei ülem Andri Jermak ütles neljapäeva õhtul, et Hersoni linnas hukkus Venemaa pommitamise tõttu kolm naist.

Hersoni ründasid üht linna elamupiirkonda. Kolm naist olid ühel tänaval väljas, kui toimus pommitamine. Sündmuskoha lähedalt evakueeriti kaks last, teatas Hersoni oblasti prokuratuur.

Venemaa pommitas neljapäeval seitsetSumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

USA-s on on alanud Ukraina pilootide keeleõpe

Mitmed Ukraina piloodid on alustanud Ühendriikides inglise keele kursustega, mis on osa nende väljaõppeprogrammist hävitajatega F-16 lendamiseks, teatas reedel uudisteagentuur UNIAN.

"Mitmed piloodid alustasid inglise keele kursustega," ütles Pentagoni kõneisiku asetäitja Sabrina Singh pressikonverentsil.

Singh rõhutas, et kursuste kestus sõltub Ukraina pilootide teadmistest.

Lisaks tunnistas kaitseministeeriumi esindaja, et valitsuse tööseisak, mis võib Ühendriikides aset leida 1. oktoobril, võib potentsiaalselt mõjutada Ukrainast pärit pilootide väljaõpet. See kehtib ka väljaõppega seotud tsiviilisikute kohta, kuna nad ei saa eelarvest eraldatava raha puudumisel töötada.

"Loodame siiski, et USA kongress suudab leida viisi seiskamise vältimiseks," lisas Singh.