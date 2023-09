WSJ: USA ja Hiina korraldavad Bideni kohtumist Xi-ga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Peking ja Washington jätkavad kõrgetasemelisi kõnelusi, mis peaks sillutama teed Xi Jinpingi visiidile USA-sse. Seal kohtuks kommunistliku partei peasekretär USA presidendi Joe Bideniga.

Washington ja Peking arutavad praegu Hiina asepeaministri He Lifengi visiiti USA-sse. Samuti peaks oktoobris külastama Washingtoni Hiina välisminister Wang Yi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et USA ja Hiina valmistavad nii ette Bideni ja Xi tippkohtumist, vahendas The Wall Street Journal.

USA sai hiljuti Hiina abiga Põhja-Korealt kätte sinna pagenud sõduri. USA ja Hiina üritavad suhteid parandada ning viimased arengud viitavad sellele, et Xi osaleb novembris San Franciscos Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide liidrite tippkohtumisel. Peking soovib, et Xi ja Biden saaksid seal eraldi kokku.

Hiina kompartei üritab vältida majanduskasvu aeglustumist. Washington suurendab aga jõupingutusi, et piirata Pekingi ligipääsu tipptehnoloogiale. USA juba piirab kiipide eksporti Hiinasse.

"Peking soovib vältida kahepoolsete suhete edasist eskaleerumist, eriti järgmisel aastal, kuna USA-s toimuvad siis valimised," ütles Hiina finantsekspert Eswar Prasad.

Hiina jätkab siiski Venemaa kaudset toetamist. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks sõitma oktoobris Hiinasse. Putin osaleb siis Hiina vöö ja tee projekti foorumil. Üritus toimub 17. ja 18. oktoobril.