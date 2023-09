Kiviselg: rünnak Sevastopolile näitab, et Krimmis pole enam miski kaitstud

"Taktikalisel tasandil jätkavad Ukraina üksused Zaporižžja oblastis Orihhivi suunal Robotõne sillapea kindlustamist ja laiendamist ning on sisenenud Novoprokopivka ja Verbove asulate äärealadele. Tegevuses on peamiselt jalaväetaktikalised üksused, mis on just sobilikud kindlustatud rajatiste vallutamiseks," rääkis Kiviselg.

Kiviselg rääkis, et peamiseks piiravaks faktoriks ukrainlaste jaoks lahingutehnikaga manööverdamisel on endiselt miiniväljad.

Ta ütles, et Venemaa relvajõud on üritanud mitmeid kohaliku tähtsusega vasturünnakuid, kuid need ei ole oodatud kasu toonud.

"Samal ajal on Vene Föderatsioon asunud kindlustama Tokmaki kaitset ja rajab uut kaitsevööndit Berdjanski suunale, mis on Tokmakist kagu suunda jääv maantee peal olev asula," sõnas Kiviselg.

Kiviselg nentis, et operatiivtaseme edu, millega Ukraina suudaks Krimmi maismaa koridori täielikult läbi lõigata, on lähiajal keeruline saavutada.

Ta rääkis, et Venemaa relvajõudude ebaedu rindel ja vasturünnakute sooritamisel on loonud pingeid ka Vene Föderatsiooni sõjalises juhtkonnas.

"Avalike andmete põhjal on Robotõne kaotamine toonud kaasa muudatusi just Venemaa sõjalises juhtkonnas ja Zaporižžja oblasti kaitseoperatsioonide juht kindralpolkovnik Teplinski, kes on ühtlasi ka Venemaa õhudessantvägede ülem, on väidetavalt eemaldatud sellelt positsioonilt Valeri Gerassimovi isiklikul käsul, peale seda, kui Vene Föderatsioon kaotas Robotõne asula üle kontrolli ja ei suutnud ka vasturünnakutega seda kontrolli taastada ja nendest vasturünnakutest võtsid osa seal piirkonnas olevad õhudessantväed," rääkis Kiviselg.

Ülejäänud rindelõikudes on Kiviselja sõnul olukord püsinud suuremate muutusteta. "Ukraina relvajõudude üksused on jätkanud survet Bahmuti suunal ja jätkub süsteemne, ent raske edenemine Bahmuti isoleerimisel. Küll aga ei taga see kiiret edu. Liigutakse ikkagi väikeste sammudega," sõnas Kiviselg.

Kiviselg rääkis, et Vene Föderatsioon üritab tõsta survet Kupjanski suunal Harkivi oblastis. "Käesoleval ajal teame, et vaenlane teostab piirkonnas lahinguruumi ettevalmistavaid tegevusi. On hävitanud seal mõne silla üle jõe ja jätkuvalt kontsentreerib üksusi antud piirkonda. Üksuste koondumine sinna on toimunud juba alates augustist ja tõenäoliselt tahetakse luua dilemma Ukraina relvajõududele, et nad peavad sellele tegevusele reageerima ja kuskilt mujalt suunast üksusi sinna juurde tooma," rääkis Kiviselg.

Rääkides Ukraina relvajõudude rünnakust Venemaa Musta mere laevastiku staabile Sevastopolis, ütles Kiviselg, et see näitab ukrainlaste võimet viia läbi rünnakuid sügaval venelaste tagalas. "Krimmis sisuliselt ei ole enam ükski koht kaitstud ukrainlaste rünnaku eest ja sellega peavad Vene sõjaväelased edaspidi arvestama oma operatsioone planeerides ja läbi viies," lõpetas Kiviselg oma ülevaate.