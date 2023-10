Läänemets: vaesust maksustades riik jõukamaks ei saa

Läänemetsa sõnul on tuleva aasta eelarve üks keerulisemaid ning paari päevaga tuli läbi arutada samaväärne maht kui koalitsiooniläbirääkimistel. "Olen nõus, et oleks saanud parema tulemuse, kui oleks alustatud varem ja seda protsessi oluliselt pikema aja peale tehtud, oleks jõudnud rohkem analüüse teha, oleks avalikkus saanud paremini aru," nentis ta.

Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 positsioon on valitsuses Reformierakonnaga võrdlemisi tasakaalus, märkis Läänemets ja tõi näite, et peaminister esialgu pankade maksustamise arutamisega kaasa ei tulnud, kuid lõpuks kutsus pangajuhid enda juurde. Samuti ei külmutatud neljaks aastaks riigitöötajate palkasid.

"Mulle tundub natuke meediat vaadates ka, et on mingisugune kärpimisfestival lahti läinud ja tundub, et natuke võib-olla ei mõelda läbi, et on mingi müstiline legend pandud liikuma, et meil on riigieelarves väga palju mõttetuid asju. Kindlasti on seal asju, mida saab paremini teha, kindlasti on asju, mida võib-olla ei ole vaja, aga me peame aru saama, kuhu tegelikult see raha läheb. Näiteks teedeehitus, kui riik sinna raha ei pane, me näeme, et sektor sureb välja. Riik on peamine tellija," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei ole sotsid kärpimise vastu, kuid seda tuleb teha mõistlikult ning mitte sellisel kujul, kus lihtsalt tabelis tõmmatakse teenused maha.

"Võtame siseturvalisuse. Praegu jageleme siin sellega, et aastal 2021 võttis Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus ära komandode raha. See kirjutati eelarvest välja, tehti kärbe" kirjeldas ta.

Läänemetsa sõnul on praegusesse kärpevajadusse toonud see, et on lubatud langetada makse ja tõsta kulusid. "Lõppkokkuvõtteks jõuame sinna, kus täna oleme – riik on õhuke, ehitatud õhu peale riiki, niipea kui tuli koroonakriis, tuli sinna panustada, kohe läks ühiskonnal raskeks," rääkis ta.

"Teine asi – me tegime Euroopa rahade puhul valesti. Kui Euroopa Liit andis raha juurde, siis mitte selleks, et Eesti võtab teedeehitusest enda raha välja, vaid selleks, et me oleks teed pidanud valmis ehitama. Paremerakonnad kasutasid võimalust, ütlesid valimistel, nüüd langetame maksu, neid asju teeme eurorahadega. Tänaseks on pooled asjad tegemata, mis oleks võinud ära teha," rääkis Läänemets.

Küsimusele, miks sotsiaaldemokraadid olid valitsuse laua taga nõus Reformierakonna tulumaksureformiga, vastas Läänemets, et sotside tingimuseks oli selle juures alampalga tõus. "Lõppkokkuvõtteks ma pean ütlema, et Eesti rahvas on andnud Reformierakonnale 37 kohta parlamendis, see on ka Eesti rahva soov olnud. Ma lihtsalt loodan, et järgmine kord, kui valimised on, siis valitakse rohkem ka neid erakondi, kes julgevad enne valimisi ja valimiste ajal – nagu sotsiaaldemokraadid – rääkida ausalt maksudest ja riigi rahandusest," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid käisid enne valimisi välja riigikaitsemaksu mõtte. Läänemetsa sõnul on tal hea meel, et selle vajalikkusest saadakse nüüd aru ning vastutustundlik on kulusid planeerides katta need tuludega.

Sotsiaaldemokraatide nägemuses on Eesti maksustruktuuris tegemata mitmed asjad, mis on lääneriikides nagu klassikaline ettevõtte tulumaks, aga väiksema sissetulekuga inimeste maksudega koormamine tähendaks veel enam toetuste maksmist.

"Meie vaatest peab olema majandus- ja rahanduspoliitika seal, et riik ei pane toetusi inimestele, vaid me loome olukorra, kus kõik saavad oma palgaga normaalselt ära elada," sõnas Läänemets.

Intervjuus Delfile julgeolekumaksu teemal ütles Läänemets, et maksustada võiks kõrgepalgalisi, kes jätaks mõne kallima veini ostmata. Läänemetsa sõnul on oluline sõnum, et panustama peavad enam need, kellel on see võimalik. "Vaesust maksustades riik kuidagi jõukamaks ei saa," ütles ta saates.

"Sõnum on see, et riigieelarvesse saab sealt raha võtta, kus seda on, mitte probleeme juurde tekitada," sõnas Läänemets.

Töötuskindlustusmakse määra tõusule eelistaksid sotsiaaldemokraadid tulumaksutõusu. "Töötuskindlustusmakse on need inimesed, kes käivad palgatööl ja maksavad ausalt kõiki makse. Tulumaks puudutab neid ka, kel on muud töövormid ja tuluvormid. Palju suurem või laiem ring panustaks tegelikult," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul nõustusid sotsiaaldemokraadid, et seda võib plaanida, kuid kaasata tuleb sotsiaalpartnerid, kes selles suure tõenäosusega kokku ei lepi.