RKAS paneb loodusmuuseumi hoone pärast muuseumi kolimist müüki

Kui loodusmuuseum kolib mõne aasta pärast Tallinnas mere äärde ehitatavasse Loodusmajja, siis kavatseb Riigi Kinnisvara AS (RKAS) panna vanalinnas asuva praeguse muuseumihoone müüki.

Kui loodusmuuseum kolib rajatavasse loodusmajja, siis jääb riigile kuuluv hoone Tallinna vanalinnas Laial tänaval tühjaks.

RKAS-ist öeldi ERR-ile, et loodusmuuseumi hoone realiseeritakse praeguse plaani järgi enampakkumisel, kui uus hoone on valmis.

RKAS-i kodulehe järgi on loodusmuuseumi praeguste hoonete netopind 928 ruutmeetrit, kinnistu pindala on 959 ruutmeetrit.

Loodusmuuseumi kogudesse kuulub ligi 300 000 museaali, sealhulgas 30 000 museaalist koosnev foto- ja videokogu. Loodusmuuseumi näitused koosnevad püsiekspositsioonist ja ajutistest näitustest. Püsiekspositsioon asub muuseumi kahel korrusel. Teisel korrusel asuvad mere ja jõgede saal ning geoloogia saal. Kolmandal korrusel on metsasaal ja avastuste ruum.

Millal uus loodushoone valmib, pole praegu teada, sest kuigi hanke võitja on selge, on praegu see periood, kus hanke tulemuse võib vaidlustada. Kui hanget ei vaidlustata, peab hoone ehituslepingu järgi valmis ehitama 2,5 aastaga ehk kõige varem valmib loodusmaja 2026. aasta teises kvartalis.

Loodusmuuseum plaanib uues majas avada ka restorani. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks on öelnud, et eesmärk on saada Põhjamaade modernseimaks loodusmuuseumiks, mida külastab aastas veerand miljonit inimest. Praegune hoone suudab aastas vastu võtta viis korda vähem.

Riigi Kinnisvara AS kuulutas endise nimega keskkonnamaja, nüüdse loodusmaja ehitushanke välja mullu detsembris ning märtsi alguses avati pakkumused. Osales kuus pakkujat ning hinnapakkumused olid 54 ja 62 miljoni euro vahel. Sel nädalal teatas RKAS, et hanke võitis ehitusettevõte Nordecon, kelle pakkumuse oli 54,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Puidust hoone rajatakse Tallinnas Lennusadama naabrusse ja valmiva hoone peakasutaja hakkab olema loodusmuuseum. Lisaks peaksid hoonesse kolima keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskus, ministeeriumi infotehnoloogiakeskus ning (plaanitav) maa- ja ruumiamet.