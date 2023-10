Eestis on korduvalt lahvatanud debatt abistatud enesetapu ja väärika elu lõpu teemal – viimati näiteks siis kui üliraske lihashaigusega Jane Paberit otsustas elust lahkuda, kasutas vastavat teenust Šveitsis ja Pealtnägija seda kajastas – aga alati on teema sumbunud. Kuni pensionil insener Paul Tammert võttis asja oma kätte ning hakkas sama teenust Eestis pakkuma ja teenis oma ebaseadusliku tegevusega kriminaalasja.

Kui ühelt poolt on paljudel eesotsas terviseminister Riina Sikkutiga tunne, et Tammert mängib omapäi surmainglit, siis isegi kriminaalasja juhtiv prokurör Kairi Kaldoja tunnistab, et päris täpset paragrahvi olukorra puhul, kus sisuliselt renditakse välja enesetaputehnikat, ei ole. Lõpuks esitab ta Tammertile kahtlustuse ebaseaduslikus majandustegevuses, mille täpsem sisu on loata tervishoiuteenus.

Tammert hetkel teenust ei osuta, kuigi tema sõnul huvilisi on jätkuvalt. Prokuratuur prognoosib, et süüdistus isehakanud surmapakkuja vastu läheb lähiajal kohtusse.