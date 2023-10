Ekspertkogu otsis lahendusi parlamendi punnseisule

Peamiseks lahendusteeks peetakse ikkagi läbirääkimisi ja suhtlemist. Riigikogu endine esimees Eiki Nestor leidis, et tekkinud ummikseisu oleks kevadel olnud kergem lahendada kui praegu. Kuigi läbirääkimised pole seni tulemust andnud, soovitab Nestor jätkata.

"Arutada, kas see, mida me täna teame riigikogus parlamentaarse kontrolli nime all, töötab või ei tööta ja kas see, kus me tahame seal rohkem näha poliitilist debatti, mitte loosungite ja solvangute esitamist, kas need moodused on ajas end õigustanud või mitte. Kui kaugemalt hakata asjale lähemale minema, siis jõuab kiiremini kokkuleppele," rääkis Nestor.

Läbirääkimiste jätkamist toetab ka eelmine president Kersti Kaljulaid. Tema sõnul pärsiks olukorra mehhaaniline lahendamine ehk seaduste muutmine diskussiooni.

"Tuleb istuda ja rääkida. Istuda ja rääkida seni, kuni hakkab tekkima mingisugustki ühisosa," ütles Kaljulaid, mööndes, et mõne inimesega võib olla keeruline rääkida. "Aga see on riigikogu liikmete professionaalsus, et nad seda siiski teha suudaksid," lisas ta.

Vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et ükski seadus ei saa parandada poliitilist kultuuri ning sundida poliitikuid kokku leppima.

"Võib-olla mõningad väikesed seadusemuudatused on võimalik teha selleks, et obstruktsiooni pidurdada või tõrjuda sellisel moel, et parlament saaks siiski oma põhiülesannet täita. Teisest küljest peaks kindlasti olema ka mõned instrumendid või hoovad selleks, et opositsioon oleks ära kuulatud," rääkis Jõks.

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et ekspertkogus leidis üsna üksmeelselt, et praegu ei ole õige aeg muuta riigikogu kodu- ja töökorra seadust.

"Samal ajal selle olemasoleva seaduse raames tuleb leida kõik need lahendused, kuidas ületada obstruktsioon ja kuidas tagada parlamendi töövõime ja kuidas me saaksime siis sellise loomulikuma seadusloome protsessiga edasi liikuda," ütles Hussar.

Tema sõnul tegid eksperdid kokku umbes 30 ettepanekut. Neid hakkavad nüüd arutama riigikogu juhatus ja fraktsioonid, et leida ummikseisule lahendus.

Ekspertkogus esinesid president Kersti Kaljulaid, endine riigikogu esimees Eiki Nestor, endine õiguskantsler Allar Jõks, endine riigikohtu esimees Märt Rask, endine riigikogu kantselei asedirektor Aaro Mõttus, teadlane ja ühiskonnategelane Liia Hänni, endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste, endine Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus.

Kohal olid koalitsiooni ja Keskerakonna esindajad, üritust boikoteerisid EKRE ja Isamaa.