AfD võib saada Saksa piirkondlikel valimistel teise koha

Suurim tähelepanu on Baieri parlamendivalimistel, kus ennustatakse esikohta liidumaa peaministri Markus Söderi juhitud Kristlik-Sotsiaalsele Liidule (CSU). Siiski kogub CSU küsitluste järgi 36 protsenti häältest, mis oleks erakonna halvim valimistulemus alates 1950. aastast.

Võitlus teise koha pärast on tasavägine. Nii rohelistele, Vabadele Valijatele kui ka AfD-le ennustatakse 16 kuni 14 protsenti häältest, ning ükskõik milline neist kolmest erakonnast võib saada enamuse. Teiste erakondade toetus on alla 10 protsendi.

Rohelised on saanud eelmine kord Baierimaal teise koha 17,6 protsendi toetusega, kuid nüüd nende toetus on kerges langustrendis.

Parempoolsed Vabad Valijad kuuluvad Baieri valitsevasse koalitsiooni koos CSU-ga, ning kuni augusti lõpuni ennustati neile kõigest 10 protsendi valijate toetust.

Küll aga sattus Vabade Valijate juht, põllumees Hubert Aiwanger augustis skandaali. Teda süüdistati nooruses antisemiitlike lendlehtede levitamises, Aiwanger väidab, et lendlehti trükkis tema vend, mitte tema ise.

Üllataval kombel tõusis Aiwangeri erakonna toetus pärast skandaali puhkemist, sest konservatiivsed valijad asusid teda kaitsma. See on vaatamata Aiwangeri käitumise hukkamõistule Söderi poolt. Kui miski suudab AfD tõusu peatada, siis selleks võib osutuda just Vabade Valijate populaarsus, kes võitlevad AfD-ga samade CSU-ga rahulolematute parempoolsete valijate eest, kirjutab Politico.

Liberaalseid Vabu Demokraate ohustab aga Baieri parlamendist välja jäämine, sest nende toetus kõigub nelja ja viie protsendi vahel, samas kui valimiskünnis on viis protsenti.

Hessenis on sarnane seis

Üllatavalt sarnane seis on ka Kesk-Saksamaal asuval Hesseni liidumaal. Seal ennustatakse esikohta 31 protsendiga häältest valitsevale Kristlik-Demokraatlikule Liidule (CDU).

Teise koha pärast võitlevad Hessenis rohelised, sotsiaaldemokraadid (SPD) ja AfD, iga nimetatud erakonna toetus hõljub küsitlustes 17 ja 16 protsendi vahel.

Ka Hessenis said 2018. aasta piirkondlikel valimistel rohelised teise koha 19,8 protsendiga häältest. Erakonda juhib valimistel liidumaa populaarne majandusminister Tarek Al-Wazir, kes rõhutab oma saavutusena seda, et Hesseni majandus kasvab jätkuvalt erinevalt enamikest teistest Saksa liidumaadest. Al-Wazir rõhutab, et "nii ökonoomika kui ökoloogia algavad öko-st", vahendas DW.

Ometi ei piisa Al-Waziri isiklikust populaarsusest erakonna toetuse hoidmiseks.

Üheks põhjuseks peetakse liidumaal opositsiooniliste sotsiaaldemokraatide otsust kiita föderaalvalitsuse tööd ning lubada tuua ka Hessenis võimule föderaalvalitsusega sarnaselt sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalide koalitsioon. Samuti nimetasid sotsiaaldemokraadid oma esinumbriks föderaalvalitsuse siseministrit Nancy Faeserit, keda parempoolsed süüdistavad ohjeldamatu sisserände riiki lubamises ning võimetuses pagulaste survega toime tulla.

CDU juht ja Hesseni peaminister Boris Rhein on kasutanud sotsiaaldemokraatide lubadust nende vastu, hoiatades, et ükskõik mis föderaaltasemel valitseva erakonna valimine viib tema sõnul föderaalvalitsusele omase "kaose" Hessenisse jõudmiseni.

Ka Hessenis on suur risk valimiskünnise alla jääda liberaalidel, kelle toetus hõljub viie protsendi ümber. Veelgi halvem olukord on vasakparteil, millele ennustatakse kindlat Hesseni liidupäevast välja jäämist.

AfD edusammud Lääne-Saksamaal

Nii on võimalik, et parempopulistlik AfD kasvatab märgatavalt toetust ning saavutab teise koha nii Baierimaal kui Hessenis. Samal ajal suurimaid kaotusi ennustatakse föderaaltasemel koalitsioonis olevatele erakondadele, kellest suurim läbikukkumine võib oodata liberaalseid Vabu Demokraate.

AfD on panustanud oma kampaanias immigratsioonivastasele retoorikale, aga ka kritiseerinud föderaalvalitsuse Ukraina toetamist ning Vene energiakandjatest loobumist. AfD sõnul tagaks odavaid elektrihindu ainult Vene gaas, ning ilma selleta ootab Saksa tööstust krahh.

Omaette huvitavaks kampaaniateemaks tõusis AfD vastasus rohepöördele. Nii pani AfD Hesseni haru üles valimiste eel valitsuse poolt soojuspumpade "pealesurumist" kritiseerivaid plakateid.

AfD pole seni erilist edu väljaspool endise Ida-Saksamaa liidumaid näinud, seega kasvõi ühel endise Lääne-Saksa liidumaal teise koha saavutamine oleks AfD-le oluline verstapost.

Valimised toimuvad Baierimaal ja Hessenis pühapäeval 8. oktoobril. Lävepakuküsitlused avaldatakse kell seitse õhtul Eesti aja järgi, lõplikud tulemused selguvad esmaspäeva hommikul.