Võrklaev: automaksu eelnõu keskendub rohkem keskkonnamõjule

"Allkiri tuleb ilmselt esmaspäeval, siis on plaan mootorsõiduki maksu eelnõu avalikuks teha ja siis ka detailsemat infot jagada, et mis nüüd vahepeal nendest ettepanekutest ja muudatustest, mis on tehtud," rääkis rahandusminister.

Võrklaeva sõnul võiks olla kooskõlastusringi aeg kolm nädalat.

Väljatöötamiskavatsusega võrreldes on eelnõus mõningad muutused hinnastamiskomponentides.

"Tagasiside põhjal oli soov, et see oleks selgemalt keskkonnaeesmärki täitev, siis oleme võtnud tugevamalt CO2 näitajad aluseks ja selgelt suuna, et kui auto on CO2 heitmega, siis maks kasvab kiiremini ja toonud ka massikomponendi juurde, et suurem ja raskem auto teatud määrast ülespoole maksab rohkem," rääkis Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on maksus ka vahe näiteks raskel elektriautol ja sisepõlemismootoriga autol. "See massi piir, kust maks tõusma hakkab, on erinev. Bensiini- või diiselauto, temal hakkab väiksemast massist number kiiremini kasvama," rääkis ta.

"Rahaline pool tuleb ikka mõlemalt poolt – nii registreerimisest kui ka aastamaksust," rääkis Võrklaev.

Maks arvestab ka sõiduki vanusega, kuna on mõistetav, et kõik inimesed ei saa kohe uut autot osta, ütles rahandusminister. "Minu meelest on see enam-vähem sama loogikaga, mis väljatöötamiskavatsuses," sõnas ta.

Eelnõu näeb ette ka erisused puuetega inimestele kohandatud sõidukitele, vaid erivajadusega inimese parkimiskaardist selleks siiski ei piisa. "See peab olema ikkagi kohandatud auto, kaardist üksi ei piisa. See oleks liiga lai käsitlus olnud soodustuse tegemiseks," ütles Võrklaev.