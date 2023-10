Budanov: Ukraina püüdis kolm korda Zaporižzja tuumajaama vabastada

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov avalikustas, et Ukraina proovis kolm korda Zaporižžja tuumajaama territooriumi vabastada. ISW sõnul tugevdasid Vene väed mineerimist Robotõne-Verbove liinil. Seda tehakse, et viia ukrainlaste tähelepanu Zaporižžja rindelt mujale. Halvenevad ilmastikuolud mõjutavad sõjapidamist.

Oluline esmaspäeval, 9. oktoobril, kell 6.11:

ISW: Vene väed tugevdasid mineerimist Robotõne-Verbove liinil, püüavad viia ukrainlaste tähelepanu Zaporižžja rindelt mujale

ISW vahendab, et Vene sõjablogijate sõnul hakkasid Vene sõjaväelased uuesti mineerima varem miinidest puhastatud piirkondi Robotõne-Verbove liinil. Seda tehakse taktikalise edu saavutamise eesmärgil.

Samuti kirjutavad Kremliga lähedased Vene sõjablogijad, et vene sõjavägi on alustanud taktikaliste pealetungidega mitmes rinde osas Zaporižžja oblastist väljaspool. Blogija sõnul tegemist on katsetusega hajutada ukrainlaste tähelepanu ning sundida Ukrainat suunama vägesid Zaporižzjast mujale.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov avalikustas, et Ukraina proovis kolm korda Zaporižžja tuumajaama territooriumi vabastada

Budanovi sõnul esimene katse toimus 2022. aasta augustis. Sõjalise operatsiooni eesmärgiks oli luua sillapea Dnepri vasakul kaldal. Mitukümmend eriüksuste sõjaväelast ületasid Kahhovka veehoidlat paatidel, kuid pidid taganema.

Pärast seda püüdis Ukraina luure veel kaks korda Zaporižžja tuumajaama juurde jõuda, kuid seda tulutult. Viimases operatsioonis osalesid ka Ukraina rahvusvahelise leegioni vastava väljaõppega võitlejad. Toona pidi Vene sõjavägi kasutama rünnaku tõrjumiseks rasket tehnikat.

Hersoni sõjaväeadministratsiooni juht: pühapäeval vene suurtükitule tõttu sai Antonivkas surma mees

Hersoni sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin teatas Telegramis, et Hersoni oblastis asuvas Antonivkas sai vene suutükitule järel surma 50-aastane mees.

Ukraina jätkab vastupealetungi Zaporižzjas ja Bahmuti juures

8. oktoobril avaldatud fotod ning Vene allikad kinnitavad, et Ukraina jõud on saavutanud piiratud edusamme Novoprokopivka ja Kopani lähedäl Zaporižžja oblastis.

Ukraina peastaap teatas samuti edusammudest Bahmuti piirkonnas Andrijivkast kirdes.

Halvenevad ilmastikuolud mõjutavad sõjapidamist

Nii Ukraina kui Vene allikate kinnitusel mõjutab ilmastikuolude halvenemine mõlema sõjaväe operatsioone. Nii teatas Ukraina Tavria suuna vägede juht Oleksandr Štupun, et Vene droonide ja sõjaväelennukite aktiivsus on viimastel päevadel vähenenud just kehvade ilmastikuolude tõttu.

Ka Vene sõjaväelaste sõnul mõjutab ilm vene õhuluure tegevust aga ka Ukraina vastupealetungi. Siiski ütlevad ukrainlased, et kuigi võib halb ilm vastupealetungi aeglustada, täielikult vastupealetung ei peatu.