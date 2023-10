Elering loodab Balticconnectori gaasilekke asukoha tuvastada mõne päevaga

Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus Balticconnector on võimaliku lekke tõttu tööst väljas, kuna pühapäeva esimestel tundidel langes rõhk merealuses torus ning Eesti ja Soome süsteemihaldurid sulgesid gaasivoo.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles esmaspäeval ERR-ile, et praegu täpset infot pole, mis juhtus ja kus.

"Tundub, et seal on gaasileke. Hetkel ei tea, kus see on. Teame seda, et on meres, aga ei tea täpset asukohta ega mis võis selle põhjustada," lausus ta.

Kösteri sõnul valmistutakse praegu selleks, et uurida merepõhja ja välja selgitada, milles probleem on.

"Püüame võimalike koostööpartneritega välja selgitada, kes saab minna, kes esimesena saab minna, mis tehnika on saadaval," ütles ta.

Samaga tegeleb praegu ka Soome gaasivõrgu operaator Gasgrid Finland. "See on nii-öelda loominguline tegevus, et kes esimesena alustab, parema tehnika kokku saab, see uurib võib-olla ka naabrite juures, aga me paralleelselt valmistame tegevusi ette ja siis jooksvalt otsustame, kuidas see käib," rääkis Köster.

Kui kaua lekke asukoha tuvastamiseks aega läheb, ei osanud Köster öelda. "Loodame, et see on päevade küsimus," nentis ta.

Välistada ei saa tahtlikku lõhkumist

Eleringil on olemas stsenaariumid, mis võis juhtuda ja Kösteri sõnul nende üle mõtiskletakse. "Spekuleerida nende üle ei tahaks. Pigem on see väline vigastus, aga täpsemalt ei tahaks spekuleerida. Mingit aimu see surve langus annab, aga õigem on kohale minna ja järele vaadata," ütles ta.

Küsimusele, kas tegu võis olla gaasitoru tahtliku lõhkumisega, vastas Köster, kõik võimalused on laual ning midagi välistada ei saa. Julgeolekuasutuste võimaliku sekkumise võimalust ei soovinud ta kommenteerida.

Varustuskindlusega on lood hästi

See, et Balticconnector on rivist väljas, Eesti ja ka kogu piirkonna gaasivarustust oluliselt ei mõjuta, ütles Köster.

"Esmaselt mõju ei ole. Gaas tuleb praegu Eestisse Läti suunalt, seal on maa-alune hoidla, mis on praegu peaaegu täiesti täis. Seda on piisavalt, et varustada kolme Balti riiki päris pikka aega. Lisaks on Leedus (Klaipeda) terminal . Sealt saab gaasi juurde tuua. Tean, et praegugi peaks toimuma Läti hoidla täitmine, gaasi tuleb piirkonda rohkem, kui on siinne tarbimine. Eesti gaasiga varustamine on praegu täiesti normaalne," lausus ta.

Kui kaua gaasitoru parandamine aega võtab, pole võimalik öelda enne, kui on teada lekke suurus.

"See võib olla mõõdetav kuudes. Läti hoidla on peaaegu täis, sellest peaks jätkuma minu teada aastaks Balti riikidele, võib-olla rohkemgi. Seega gaasipuudujääki praegu ei paista," ütles Köster.

Soomlastel on olukord tõsisem, sest nemad saavad praegu kogu oma gaasi ujuvterminalist.