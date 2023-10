Gaasimüüjad: Eestis gaasi hind ei tõuse, Soomes on olukord keerulisem

Nii Eestis kui Soomes gaasi müüvad Eesti Gaas ja Alexela ütlesid ERR-ile, et Balticconnectori ajutine sulgemine Eestis tarbijale gaasi hinda ei muuda; Soomes, kus sõltutakse praegu ainult terminalidest, on see aga hinda veidi kergitanud.

Balticconnectori rike ei tähenda Eesti klientide jaoks eriti midagi, sest gaasi on piisavalt Lätis asuvas maa-aluses hoidlas ning seda tuuakse juurde Klaipeda kaudu, ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik. Küll on juhtunul olnud aga väike mõju Soomele.

"Gaasi hinnad on seotud Hollandi gaasibörsi TTF-i indeksiga nagu suur osa Euroopa hindadest ja seda Balticconnector ei mõjuta. Soome gaasibörsi pakkumistele väike mõju on olnud ja seda seetõttu, et Soome sõltub ainult kahest LNG-terminalist. Sealt kliente varustada on nüüd ebamugavam ja kallim. Väheke hind nädalavahetusega on tõusnud, aga see ei ole oluline mõju, küsimus paaris-kolmes euros megavatt-tunni kohta," lausus Kaasik.

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu märkis samuti, et Soome tarbija jaoks on rikkel mõju juba olnud.

"Kui Baltimaades kaubeldakse praegu 40 eurot megavatt-tunnist, siis Soome poole 45 euroga. Umbes 10 protsenti on hinnavahe. Mida pikaajalisem saab katkestus olema, seda keerulisem (prognoosida). Sõltub, räägime kuust ajast või mitmest kuust. See saab olema võtmeküsimus. Kui külmaks läheb ja Soomel on ainult kaks sisendpunkti (Inkoo ja Hamina terminal – toim.), siis teatud päevadel võib hinnatõus ka suurem olla," lausus Nõu.

Kaasik nentis samuti, et hind Soomes saab mõjutatud olema sellest, kui kiiresti suudetakse Balticconnector jälle tööle saada.

Gaasipuudust samas Soomes tekkida ei tohiks, sest vähemalt praegu on mõlemad sealsed terminalid gaasiga hästi varustatud, lisas ta.

Eesti ja teiste Balti riikide gaasivarustus on samuti tagatud ning toruühenduse katkemine Soomega tähendab, et rohkem gaasi jääbki Baltimaade klientidele, ütles Kaasik.

"Balti kliendid saavad gaasi, mis on salvestanud Läti gaasihoidlasse. Seal on gaasi piisavalt eesolevaks talveks. Lisaks on meil homme tulemas Klaipeda terminali ka LNG tarne, kasutame seda nii jooksvalt kui ka mahutisse panemiseks. Klientide vaates ei muutu midagi. Lähemas tulevikus ei ole ka näha, et tarned otsa saaksid," ütles Kaasik.

Nii Alexela kui ka Eestis Gaasi jaoks muutub väheke keerukamaks logistika, sest gaasi liigutati läbi Balticconnectori mõlemas suunas. Eesti hinnale aga sel mõju ei ole, kinnitasid mõlemad.

Eleringist öeldi esmaspäeval ERR-ile, et praegu ei teata täpselt, kus leke asub ning mis selle põhjustas. Olukorda minnakse mere peale uurima ning koht ja põhjus peaksid selgeks saama päevade jooksul.

Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus Balticconnector on võimaliku lekke tõttu tööst väljas, kuna pühapäeva esimestel tundidel langes rõhk merealuses torus ning Eesti ja Soome süsteemihaldurid sulgesid gaasivoo.