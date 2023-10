Oluline teisipäeval, 10. oktoobril, kell 6.07:

- Ukraina väed on liikunud edasi Zaporižžjas ja Bahmuti lähistel;

- Vihmad takistavad mõlema poole vägede liikumist ja droonide tööd;

- ISW: Vene sõdurid alustasid rünnaku ettevalmistamist Huljaipolest lõunas;

- Girkin: Vene sõjavägi püsib kaitsepositsioonis kuni Vene presidendivalimiste möödumiseni;

- Zelenskõi: Venemaa on huvitatud sõja õhutamisest Lähis-Idas;

- Venemaa ründas öösel droonidega Odessa oblastit;

- USA meedia andmetel kiitis Biden kaugmaarakettide Ukrainale saatmise heaks juba septembris;

- USA senaatorid tahavad anda Ukrainale üle 50 miljardi väärtuses sõjalist abi.

Ukraina väed on liikunud edasi Zaporižžjas ja Bahmuti lähistel

Ukraina peastaabi teatel saavutasid Ukriana sõdurid "osalist edu" Zaporižžja oblastis Verbovest läänes. Samuti teatasid ukrainlased edusammudest Bahmutist edelas Klištšiivka ja Andrijivka lähistel. Klištšiivka asub Bahmutist kõigest viie kilomeetri kaugusel.

Vihmad takistavad mõlema poole vägede liikumist ja droonide tööd

Vene sõdurid väidavad, et vihmane ilm takistab nii Vene kui Ukraina luuredroonide tööd.

Samuti kirjutas üks Vene sõjablogija, et pinnas on muutunud liiga pehmeks ja märjaks transpordivahendite liikumiseks, samas kui teise sõjablogija väitel pole pinnas veel nii märg, et takistada raske soomustehnika liikumist.

ISW: Vene sõdurid alustasid rünnaku ettevalmistamist Huljaipolest lõunas

Vene sõdurid alustasid lokaliseeritud ründeoperatsioonide ettevalmistamist Huljaipolest lõunas ning arvatavasti korraldasid ümber oma vägesid selles piirkonnas, teatas ISW mõttekoda.

Samuti ründasid 9. septembril Vene väed ukrainlasi Zaporižžjas Novoprokopivkast põhjas, kuid Ukraina vägede terava vastasseisu tõttu rünnak nurjus, teatas Ukraina peastaap. Samuti teostasid hiljuti venelased antud piirkonnas vägede roteerimise.

Girkin: Vene sõjavägi püsib kaitsepositsioonis kuni Vene presidendivalimiste möödumiseni

Venemaal vangis viibiv tuntud Vene marurahvuslane Igor Girkin arvab, et Vene juhtkond soovib külmutada praegust rindejoont kuni Vene presidendivalimiste möödumiseni.

Girkini abikaasa avaldas esmaspäeval väidetavalt oma mehe sulest ilmunud kirja. Girkin kirjutab, et ta on "99 protsendi ulatuses kindel", et Vene juhtkond eelistab praeguse rindejoone püsimist. Samuti lisas Girkin, et lähiaja peamine Vene juhkonna eesmärk on välistada Ukraina vastupealetungi edenemist.

Isehakanud Donetski "rahvavabariigi" endine sõjapealik Girkin oli üks 2014. aasta Ida-Ukraina kremlimeelse mässu võtmefiguure. Girkin on Hollandi kohtu poolt süüdi mõistetud rohkelt tsiviilohvreid põhjustanud MH17 lennu alla tulistamises.

Zelenskõi: Venemaa on huvitatud sõja õhutamisest Lähis-Idas

Venemaa on huvitatud sõja õhutamisest Lähis-Idas, ütles esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Zelenskõi sõnul on Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vahel lahvatanud verise konflikti eskaleerumine uus valu ja kannatuste allikas, mis Venemaa arvates peaks nõrgendama maailma ühtsust.

"Ma kohtusin meie luureteenistuse, luure peadirektoraadi ja välisluure juhtidega ning meie diplomaatidega arutamaks olukorda Iisraelis ja üldist olukorda Lähis-Idas. See on meie jaoks ülioluline ja mitte ainult meie jaoks. Ukraina, aga kogu Euroopa jaoks. Olemasoleva info kohaselt on väga selge, et Venemaa on huvitatud sõja õhutamisest Lähis-Idas. Et uus valu ja kannatuste allikas nõrgestaks maailma ühtsust, lisaks lõhesid ja vastuolusid ning seeläbi aitaks kaasa Venemaa püüdele hävitada vabadust Euroopas," rääkis Zelenskõi.

Ukraina riigipea hinnangul on oht palju suurem, kui maailm seda praegu tajub.

Venemaa ründas öösel droonidega Odessa oblastit

Öösel vastu teisipäeva ründas Venemaa Odessa linna ja Odessa oblasti asulaid Shahed-136 ründedroonidega.

Kohalike elanike teatel on kuulda ka plahvatusi.

Esmaspäeva õhtul teatas Ukraina õhukaitse droonirünnaku ohust ning Odessas töötasid õhuhäire sireenid.

USA meedia andmetel kiitis Biden kaugmaarakettide Ukrainale saatmise heaks juba septembris

Ühendriikide president Joe Biden kiitis juba septembris heaks kaugmaarakettide ATACMS saatmise Ukrainasse, vahendas esmaspäeval väljaande The New Yorker artiklit uudisteagentuur UNIAN.

Väljaande informatsiooni kohaselt tegi Ameerika liider otsuse eelmisel kuul juba enne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiiti Ühendriikidesse, mis toimus 19. septembril.

"Septembris ehk vahetult enne Zelenskõi teist visiiti Washingtoni, kiitis Biden heaks kaugmaarakettide ATACMS saatmise Ukrainasse pärast peaaegu aastast vastuseisu sellele ideele," seisis artiklis.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba rääkis septembri lõpus, et Zelenskõi, Bideni ja Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi Ühendriikides aset leidnud kohtumisel tõstatati Kiievi kaugmaarakettidega varustamise teema.

USA senaatorid tahavad anda Ukrainale üle 50 miljardi väärtuses sõjalist abi

Joe Bideni administratsioon taotleb Ukraina abistamiseks veel 24 miljardit dollarit, kuid pole veel selge, millal kongress kiidab heaks täiendava abi Ukrainale. Kiievi-meelsed senaatorid tahavad aga anda üle 50 miljardi väärtuses sõjalist abi.

Ukraina-meelsed senaatorid tahavad pikaajalist abipaketti, mille väärtus oleks 50-100 miljardit dollarit. Senaatorid tahavad nii tagada, et USA saaks Ukrainat toetada ka 2024. aastal. Siis toimuvad USA-s presidendivalimised. Senaatorid leiavad, et üks suur abipakett oleks parim viis Ukraina toetamiseks.

"Ma tahan, et see oleks üks, et see oleks tehtud. Ma tahan, et venelased mõistaksid, et see läheb nende jaoks hullemaks, mitte paremaks," ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham.