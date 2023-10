Pevkur: kahjustus on inimese tekitatud

Pilt, mis kahjustatud gaasitoru juures avaneb, kinnitab, et tegu on mehaanilise ehk inimese poolt tekitatud kahjuga, ütlesid teisipäeval pressikonverentsil välisminister Margus Tsahkna ja kaitseminister Hanno Pevkur.

"Pilt, mida oleme näinud toru juurest, kinnitab, et selle vigastuse pidi tekitama mingi jõud, mis ei ole tuukri või väikese allveeroboti polt tekitatud, vigastused on massiivsemad," ütles kaitseminister Pevkur, lisades, et nagu varem on seismoloogid öelnud, pole plahvatust toimunud.

Kaitseminister Tsahkna kinnitas, et tegu on mehaanilise vigastusega ja seega inimeste põhjustatud.

Tsahkna lisas, et juhtum tõstab uuesti päevakorda, mida peab rohkemat tegema kriitilise taristu valvamiseks ja kaitseks ning teemat peab arutama Euroopa Liidu ja NATO tasemel. Eesti on tema sõnul juhtunust informeerinud NATO liitlasi.

Elisa varusidekaabel, mis sai kahjustada samuti laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl, asub suure tõenäosusega Eesti majandusvetes, kuid täpset kohta veel Eesti mereväe poolt leitud pole, ütles Pevkur. "Suure tõenäosusega tuvastasime koha, aga vajame kinnitust, sest koht on väga sügaval mere põhjas," lausus ta, lisades, et sügavuseks on 70 meetrit. Gaasitoru kahjustatud koht asub 60 meetri sügavuses. Kõige sügavam koht, kus Balticconnector kulgeb, asub umbes saja meetri sügavusel.

Pevkuri sõnul on gaasitoru vigastus selgesti nähtav ja tuntav. Kui suur see täpselt on, on keeruline öelda asukoha sügavuse tõttu. "Seda (kahjustust) saab mõõta, seda on tehtud, aga laseme (Soome) uurijatel oma tööd teha, ärme neid detaile uurijatelt ära võta," ütles ta.

Tsahkna sõnul on teada, millised laevad, vähemalt need, millel transponder sisse lülitatud, sel ajal piirkonnas liikusid, kuid praegu ei saa ühelegi laevale mingit kahju tekitamist omistada.

Pevkuri sõnul saab teema kindlasti tähelepanu ka kolmapäeval toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kuid praegu Soome ja Eesti liitlastelt abi ei palu. Kaitseminister märkis, et praegu ei saa veel kindlalt öelda, et gaasitoru ja sidekaabli kahjustus on omavahel seotud.

"Kas omavahel on seotud kaks intsidenti, ei saa täna veel öelda, Need on üsna erinevates kohtades geograafiliselt, vajab klaarimist, mis on ühe ja teise sündmuse taga. Ajaliselt on küll üsna lähedal," lausus Pevkur.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul ei ole praegu selge, kui kaua gaasitoru remont aega võtab. "Parandamine sõltub sellest, mis on katki, palju maksab, mida saab teha. (Remondi kestvuse) eeldamine võiks olla kõigi vigade ema," lausus ta.

Pevkuri sõnul on nad Michaliga arutanud, kuidas kriitilist taristut paremini valvata ning üks variante on püsiva sensoorika paigaldamine, kuid see on kallis. "See peab tulem toru haldaja (Eleringi) vastutusest, mis tähendab maksumaksatele mingit ühikut," lausus ta.

Soome piirivalve leidis gaasitoru Balticconnectori lekkekoha ning uurimist juhtiva keskkriminaalpolitsei hinnangul on tegu tahtliku lõhkumisega. Lekkekoht asub Soome majandusvetes, samas on kahjustada saanud ka Elisa sidekaabel, mis asub tõenäoliselt Eesti majandusvetes.

President Karis: olukord on väga murettekitav

President Alar Karis ütles, et senine info gaasitoru ja sidekaabli kahjustuste kohta on väga murettekitav.

"Soome ametivõimud koostöös Eesti kolleegidega jätkavad uurimist, et teha kindlaks kahjustusega seotud asjaolud," lausus Karis.