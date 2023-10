Soomlased leidsid Balticconnectori kahjustatud koha, puruks on ka sidekaabel

Soome valitsus korraldab teisipäeval julgeolekuolukorra teemal erakorralise pressikonverentsi. Soome meedia kirjutab, et valitsus annab pressikonverentsil informatsiooni Eesti ja Soome vahel lekkima hakanud gaasitoru Balticconnectori kohta. Lekkekoht on leitud, kahjustatud on ka sidekaabel.

Pressikonverentsil osalevad peaminister Petteri Orpo ja kaitseminister Antti Häkkänen. Pressikonverents on seotud Balticconnectori lekkega, Soome valitsuse teatel on nad leidnud lekkekoha. Lisaks on kahjustada saanud Soome ja Eesti vaheline sidekaabel. Leke on kohas, kus on tihe mereliiklus, mis raskendab uuringuid.

Soome algatas lekke põhjuste selgitamiseks uurimise, mida juhib keskkriminaalpolitsei.

Niinistö: võimalik, et kahjustuste põhjus tuli väljastpoolt

Soome president Sauli Niinistö ütles, et on tõenäoline, et nii gaasitoru kui ka sidekaabli kahjustused on väljaspoolse tegevuse tagajärg.

"Kahjustuste põhjus pole teada, uurimine jätkub Soome ja Eesti koostöös. Oleme ühenduses oma liitlaste ja partneritega. Rääkisin täna NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. NATO on valmis aitama uuringutes," lausus Niinistö.

Orpo ütles Soome parlamendis, et gaasitoru kahjustus asub Soome majandusvetes, sidekaabli kahjustus aga tõenäoliselt Eesti majandusvetes. Orpo märkis, et praeguste teadmiste järgi ei saanud leke juhtuda toru tavapärase kasutamise käigus ega rõhumuutustest.

Orpo lisas, et leke Soome gaasi varustuskindlusele suurt mõju ei avalda.

Elisa teatas, et kahjustada saanud sidekaabel on varukaabel ning seetõttu mingeid häireid Soome ja muude riikide vahelistes teenustes ei ole. Rike avastati laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl.

Ööl vastu pühapäeva hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector. Lekke tuvastamiseks teevad koostööd mõlema riigi süsteemihaldurid ja ka mereväed.

Soome välis- ja julgeolekupoliitilised allikad ütlesid Iltalehtile, et Soome valitsus peab võimalikuks, et tegemist oli Venemaa korraldatud sabotaažiga.

Yle andmetel ei peeta olukorda Soomele ohtlikuks, samuti ei käsitleta seda sõjalise kriisina. Samuti ei peeta gaasitoru lekke põhjuseks plahvatust.

Soomlastel on Helsingin Sanomate andmetel praegu Soome lahel väljas patrull-laev ja miinitõrjealus, kuid mida alused seal teevad, pole merevägi öelnud.

Eesti merevägi asus oma tehnoloogiaga Paldiskis uuringutele esmaspäeva õhtul.

Ei Eesti ega Soome seismoloogid pole plahvatust Soome lahes tuvastanud.

Oma uurimist alustas ka Soome gaasivõrgu operaator Gasgrid, eesmärgiks leida kahjustuse koht ja suurus, et alustada koos Eleringiga selle remonti.

Stoltenberg: oleme valmis jagama infot taristu kahjudest

NATO jagab nende käes olevat infot Balticconnectori kahjustuste kohta ning on valmis oma liitlasi toetama, ütles teisipäeval alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.

Rootsi välisminister Tobias Billström teatas, et Rootsi on valmis pakkuma Soomele ja Eestile kahjustuste likvideerimisel abi.