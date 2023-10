Mihkelson: kui selle taga on Venemaa, siis sellega testitakse meie valmisolekut

Kui tuleb välja, et Balticconnectori ja sidekaabli lõhkumise taga on tõesti Venemaa, siis tõenäoliselt testitakse sellega meie valmisolekut, ütles "Esimeses stuudios" riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kelle sõnul peab lootma, et uurimine annab selgemad vastused kui Nord Stream 2 sabotaaži puhul

Mihkelson ütles, et kui gaasitoru ja sidekaabli lõhkumine oli motiveeritud tegu, siis ainuke, kellel taoline motiiv võiks olla, on Venemaa.

"Pole esimene kord Läänemerel, kus kriitilise tähtsusega taristuobjekte rünnatakse ühel või teisel moel või tekitatakse kahju. /.../ Oleme paari aasta jooksul näinud tõsiseid rünnakuid või sabotaaže merealuste kaablite või torujuhtmete suunas. Me tänaseni ei saa öelda, kes oli Nord Stream 2 torujuhtme õhkulaskmise taga. Need, kes seda on uurinud, ei ole omistamist siiani teinud," lausus Mihkelson.

"Ma loodan, et see (Balticconnectori) uurimine viib selgemate tulemusteni, kui Nord Stream 2 sabotaaži uurimine," lisas ta.

Mihkelson meenutas ka andmesidekaabli lõhkumise juhtumit Põhja-Norras, kus süüdistati üsna otseselt Venemaad.

"Tänasel õhtul, kui uurimine käimas, ei ruttaks siiski sündmustest ette ja ütleks, et see tingimata on teostatud näiteks Venemaa poolt. Venemaa huvides võib olla kindlasti see, et meil võib tekkida teoreetiliselt raskusi energiavarustuskindluse tagamisega," lausus ta.

"Sündmus on tõsine ja murettekitav ja võime öelda, et juhul kui see nii peaks olema (et tegu on Venemaaga), et sellega testitakse meie reaktsioone, valmisolekut, tegevust, protseduure. Ka seda, kui kindel varustuskindlus on," lisas Mihkelson.

Nii varustuskindluse eest vastutav Elering kui suuremad gaasimüüjad Eesti Gaas ja Alexela kinnitasid esmaspäeval ERR-ile, et gaasivarustusega mingeid probleeme ei teki, sest varud Läti maa-aluses hoidlas ja läbi Klaipeda terminali saabuvad tarned kindlustavad gaasi olemasolu nii eesootavaks talveks kui ka tegelikult kauemaks ajaks.

Mihkelsoni sõnul on arutatud, kuidas kriitilist veealust taristut, nagu gaasitorusid, elektriühendusi ja sidekaableid, paremini kaitsta, kuid head lahendust või julgustavat kogemust mujalt praegu ei ole.

"Sest see on väga kulukas, seda (veealust taristut) monitoorida ja kaitsta. Teiseks, meil ei ole häid praktikaid, kogemusi. Aga õppetund, mille me oleme saanud Balticconnectoriga, see ainult rõhutab, kui oluline see on," lausus Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul ei ole lisaks gaasiga varustatusele ohus ka andmeside muu maailmaga, sest Eestil on kokku üheksa kaablit, neist kaks veealused. "Meie andmesideteenused ei ole ohustatud," märkis ta.