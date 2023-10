Sõja 595. päev: Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Avdijivka ümbruses. Ka Ukraina ametnikud kinnitasid, et Vene väed alustasid rünnakut Avdijivka suunas.

Oluline kolmapäeval, 11. oktoobril, kell 14.11:

- Ukraina presidendikantselei: läbirääkimised EL-iga liitumiseks algavad juba tuleval aastal;

- Zelenski: Venemaa ei saa endale lubada uut võidurelvastumist;

- Zelenski kavatseb presidendiks tagasi kandideerida, kui valimised toimuvad sõja ajal;

- Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud;

- USA teatab uuest 200 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale;

- London teatab uuest 100 miljoni naela suurusest abipaketist Ukrainale;

- Rheinmetall saadab Ukrainale 150 000 suurtükimürsku;

- Leht: Ukrainas hukkus vabatahtlikuna võidelnud soomlane.

Ukraina presidendikantselei: läbirääkimised EL-iga liitumiseks algavad juba tuleval aastal

Ukraina presidendikantselei asejuht Ihor Žovkva teatas pärast president Zelenski viisiti Belgiasse, et läbirääkimised Ukraina EL-iga liitumise üle algavad juba 2024. aasta esimesel poolel.

Samuti kiitis Žovkva Belgia valitsust, rõhutades, et Belgia on neljas riik, mis lubas annetada Ukrainale F-16 hävituslennukid. Varem on USA päritolu hävitajate Ukrainale tarnimisest teatanud Holland, Taani ja Norra.

Zelenski: Venemaa ei saa endale lubada uut võidurelvastumist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et Venemaa ei saa endale lubada uut võidurelvastumist ja et Moskva invasioonisõja võidab demokraatia.

"Te kõik teate, et Moskva ambitsioonid ei ole kunagi piirdunud pelgalt Ukrainaga ja me kõik tahame, et need ambitsioonid saaksid Ukrainas võimalikult kiiresti lõpu. Ja see on parim võimalus, et me ei peaks otsima mürske ja tarnima tanke teistele Euroopa, Aasia ja Aafrika riikidele, mida Vene diktaator võib üritada varemeteks või oma hulluks impeeriumiks või mõjualaks muuta," ütles ta kolmapäeval Brüsselis Ramsteini rühmale esinedes.

"Ma tean, mida on selle sõja õiglase lõpetamise kiirendamiseks vaja. Lubage mul rõhutada: meie iseseisvuse täielik kaitse, meie ala terviklikkuse täielik taastamine, Ukraina julgeoleku täielik tagamine pärast selle agressiooni tagasilöömist," ütles Zelenski.

Zelenski kavatseb presidendiks tagasi kandideerida, kui valimised toimuvad sõja ajal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma kavatsusest kandideerida presidendivalimistel, kui need peaks toimuma sõja ajal.

"Kui sõda jätkub, siis jah, kui sõda lõpeb, siis ​​ei. Ma ei saa sõja ajal lahkuda," vastas ta teisipäeval Bukaresti visiidi ajal Rumeenia ajakirjanike küsimusele kavatsuse kohta kandideerida presidendivalimistel ametisse tagasi.

Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Avdijivka ümbruses. Ka Ukraina ametnikud kinnitasid, et Vene väed alustasid rünnakut Avdijivka suunas.

Avdijivka linn on Ukraina üks tugevamaid kindlustatud piirkondi Donetski oblastis. ISW analüütikud ütlesid, et venelaste uus pealetung langeb kokku teiste Venemaa operatsioonidega, mis toimuvad Luhanski oblastis ja Zaporižžja oblasti idaosas.

Venemaa rünnakud Avdijivka suunal on mõeldud selleks, takistada ukrainlastel viia vägesid Zaporižžja oblastisse, kirjutas ISW.

Ukraina teatas juba teisipäeva õhtul, et Vene väed püüavad riigi idaosas asuvat Avdijivka linna kõigi vahenditega sisse piirata ja see on tugeva pommirünnaku all.

USA teatab uuest 200 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale

USA kavatseb kolmapäeval teatada uuest sõjalise abi paketist Ukrainale mahus 200 miljonit dollarit, mis hõlmab ka laskemoona süsteemidele HIMARS ja õhutõrjerelvi, edastas Ameerika Hääl.

Pakett sisaldab muu hulgas AIM-9 Sidewinder rakette õhutõrje jaoks, laskemoona raketisüsteemidele HIMARS, tankitõrjerakette TOW ning 155- ja 105-millimeetrise kaliibriga laskemoona.

London teatab uuest 100 miljoni naela suurusest abipaketist Ukrainale

Briti kaitseminister Grant Shapps teeb abipaketi kolmapäeval teatavaks koos IFU-partneritega Brüsselis Ukraina-abi koordineeriva rohkem kui 50 riigi rühma kohtumisel. Reuters kirjutab, et abi suuruseks on umbes 100 miljonit naela.

Rheinmetall saadab Ukrainale 150 000 suurtükimürsku

Saksamaa relvafirma Rheinmetall teatas, et Berliin tellis firmalt 150 000 suurtükimürsku. Saksamaa saadab siis selle laskemoona edasi Ukrainale, vahendas The Kyiv Independent.

Saksamaa teatas teisipäeval veel miljardi euro ulatuses sõjalise abi andmisest Ukrainale.

Niinimetatud "talvepakett" sisaldab täiendavat õhutõrje raketisüsteemi Patriot, milles kantsler Olaf Scholz ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski leppisid kokku eelmisel nädalal. Berliin saadab sel kuul veel kaks õhutõrje raketisüsteemi IRIS-T.

Leht: Ukrainas hukkus vabatahtlikuna võidelnud soomlane

Ukraina idaosas sai eelmise nädala lõpus surma vabatahtlikuna võidelnud soomlane, teatas teisipäeval ajaleht Ilta-Sanomat.

Lehe andmetel sai soomlane surma Luhanski piirkonnas. Ukraina relvajõud olid teavitanud mehe lähedasi tema hukkumisest.

Soome välisministeeriumist öeldi uudisteagentuurile STT, et nad ei saa sellist infot kinnitada.

Tegemist oleks teadaolevalt teise Ukrainas surma saanud vabatahtliku võitlejaga. Juunis teatati, et Ukraina idaosas sai lahingutegevuses surma alla 30-aastane soomlasest vabatahtlik.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 820 sõdurit

Ukraina hinnang senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 283 900 (võrdlus eelmise päevaga +820);

- tankid 4863 (+34);

- jalaväe lahingumasinad 9220 (+91);

- suurtükisüsteemid 6731 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 809 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 545 (+1);

- lennukid 316 (+1);

- kopterid 316 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5226 (+19);

- tiibraketid 1530 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9145 (+20);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 965 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.