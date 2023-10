Oluline neljapäeval, 12. oktoobril, kell 5.45:

- ISW: Vene vägede pidevad rünnakud Avdijivkale jätkuvad;

- Zelenski tahab teha solidaarsusvisiidi Iisraeli;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

ISW: Vene vägede pidevad rünnakud Avdijivkale jätkuvad

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Vene väed jätkavad Avdijivka suunal Ukraina positsioonide ründamist ning linna ümbruses toimuvad tulised lahingud.

ISW hindas, et Vene edusammud taktikalisel tasandil ei too suure tõenäosusega kaasa strateegilisi edusamme.

Vene väed püüavad endiselt riigi idaosas asuvat Avdijivka linna sisse piirata ja see on tugeva pommirünnaku all. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et kõige rohkem Vene vägesid paikneb Avdijivkast edelas. Avdijivka linn on Ukraina üks tugevamaid kindlustatud piirkondi Donetski oblastis. Seetõttu on Avdijivka täielik vallutamine keeruline ülesanne.

ISW hindas juba varem, et Venemaa rünnakud Avdijivka suunal on mõeldud selleks, takistada ukrainlastel viia vägesid piirkondadesse.

Zelenski tahab teha solidaarsusvisiidi Iisraeli

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tahab teha solidaarsusvisiidi Iisraeli ja palus seda võimalust uurida, teatas kolmapäeval väljaandele Ynet tuginedes uudisteagentuur UNIAN.

Märgitakse, et visiiti ennast pole veel kindlaks määratud, kuid esimesed kontaktid Iisraeli ja Ukraina vastavate teenistuste vahel on juba alanud.

"Me oleme sõjas ja me teame, mida tähendab olla terrorirünnaku all. Väga oluline on mitte olla selles olukorras üksi. See võib päästa elusid ja terveid rahvaid. Soovitan maailma liidritel lennata Iisraeli ja toetada inimesi, kes langesid terrorirünnaku alla," ütles Zelenski.

Zelenski ärgitas juba varem päeval lääneriike koonduma Iisraeli rahva selja taha samamoodi, kui tehti pärast Vene invasioonisõja algust Ukrainaga.

"Minu soovitus liidritele on pöörduda Iisraeli poole ja toetada tema rahvast – lihtsalt rahvast, ma ei räägi ühestki institutsioonist, toetada rahvast, mis on terrorirünnakute all," ütles Zelenski visiidil NATO peakorterisse.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas kolmapäeval üheksat Sumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaa väitel sai allalastud droonirusude läbi surma kaks inimest

Ukrainaga piirneva Venemaa Belgorodi oblasti kohal hävitatud drooni rusud kukkusid kodudele, kus sai surma kaks ja sai vigastada veel vähemalt kaks inimest, väitis neljapäeval kuberner Vjatšeslav Gladkov.