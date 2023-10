Kissinger Hamasi toetamisest: Saksamaa lasi riiki liiga palju välismaalasi

Kissinger kommenteeris Berliini linnapildis toimuvaid terroriorganisatsiooni Hamas toetuseavaldusi, vahendas Politico.

"Oli tõsine viga lasta sisse nii palju täiesti erineva kultuuri, religiooni ja ideedega inimesi, sest see loob igas riigis survegrupi, kes seda teeb" ütles Kissinger.

100-aastane holokausti üle elanud Kissinger andis intervjuu Saksa telekanalile Welt TV. Ajakirjanik uuris, kuidas Kissinger tundis, kui ta nägi, kuidas araablased tähistasid Berliini tänavatel Iisraeli ründamist. "See oli valus," vastas Kissinger.

Kissinger hoiatas, et Lähis-Idas võib olukord minna veelgi pingelisemaks.

"Hamasi ja tema toetajate tegelik eesmärk saab olla ainult Araabia maailma mobiliseerimine Iisraeli vastu ja rahumeelsete läbirääkijate kõrvale tõrjumine. Samuti on olemas oht, et Iisrael võib võtta meetmeid Iraani vastu, kui leitakse, et Teheran on rünnaku toimepanemises osalenud," ütles Kissinger.

Kissinger rääkis, et Venemaa agressioon Ukrainas ja Hamasi rünnak Iisraeli vastu kujutavad endast "põhjapanevat rünnakut rahvusvahelise süsteemi vastu".

Kissinger oli presidentide Richard Nixoni ja Gerald Fordi administratsioonide ajal USA välisminister. Ta oli ka USA veetud külma sõja poliitika kujundaja. Ta on kohtunud nii Mao Zedongi kui ka Vladimir Putiniga.