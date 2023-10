Läti hakkab tõstma alkoholi- ja tubakaaktsiisi

Läti plaanib tõsta kolme aasta jooksul järk-järgult alkoholi- ja tubakaaktsiisi. Samas loodab rahandusministeerium, et uued aktsiisimäärad ei muuda neid tooteid kallimaks kui teistes Balti riikides.

Alkoholiaktsiis on Lätis juba tavapäraselt madalam kui Eestis, viimasest suuremast tõusust on palju aega möödas. Nüüd kiitis Läti valitsus heaks rahandusministeeriumi ettepaneku suurendada aktsiisimäära alates järgmise aasta 1. märtsist kolme aasta vältel kuni 10 protsenti aastas. Tubakatoodete aktsiis tõuseks 5 kuni 6 protsenti aastas.

Läti rahandusminister Arvils Ašeradens kinnitas, et suure hinnatõusu ajal Läti peamisi makse ei tõsta, kuid muutuvad aktsiisid. Aktsiisimuudatuste kava esitab valitsus parlamendile koos järgmise aasta eelarvega, lõplik otsus selgub seimis.

"Taktikalise poole pealt nimetaksin meie valitsuse otsust aktsiiside ühtlustamiseks Balti riikides. Me ei jõua naabreist ette ega jää neist ka väga palju maha," lausus Ašeradens.

Alkoholi- ja tubakatoodete tarbimise poolest on Läti Euroopas esirinnas. Läti terviseminister pakkus valitsuse istungil, et aktsiisi võiks tõsta veelgi rohkem, et vähendada nende toodete tarbimist ja saada tervishoiuvaldkonda lisaraha.

"Meie arvates tõusevad aktsiisid selle ettepaneku põhjal liiga vähe. Terviseministeeriumil on oma seisukoht, mis vastab maailma terviseorganisatsioonis Balti riikidele antud soovitustele. Igal aastal peaks kõigi alkohoolsete jookide aktsiis tõusma vähemalt 15 protsenti ja tubakatoodete aktsiis vähemalt 10 protsenti. Siis võib sellel olla ka mõju ja neli protsenti jätab suitsetamise maha," ütles Läti terviseminister Hosans Abu Meri.

Järgmisest aastast peaks Lätis veerandi võrra tõusma hasartmängumaks. Plaanis on kaotada Lätile omastele puu- ja köögiviljadele ning marjadele praegu kehtiv madalam, viieprotsendine käibemaksumäär. Neljakordne maksumäära tõus põllumeestele küll ei meeldi, kuid valitsus võib neile pakkuda kompensatsiooni.