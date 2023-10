Valitsuse Ida-Viru esindaja palk saab olema enam kui 5000 eurot

Regionaalminister Madis Kallas ütles erisesindaja töötasu kohta Delfile, et tasemelt on valitsuse piirkondliku esindaja palk võrdne regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsleri palgaga ehk 5130 eurot bruto.

Valituks osutunud Purga ütles juba eos avalikult, et planeerib ametisse kandideerida.

"Maakond on minule palju andnud, nüüd on sooviks midagi tagasi anda," rääkis Purga Delfile oma motivatsiooni kohta ja lisas, et on Ida-Virumaal elanud 25 aastat. "Poleks põhjust kandideerida, kui maakonda ei tunne. Kui tuleb väljastpoolt emissar, peavad omavalitsusjuhid hakkama teda harima ja niiviisi lihtsalt enda aega raiskama. Peab olema kohalik inimene."

VKG endine juhatuse liige Purga alustab Jõhvis tööd 16. oktoobril.

Madis Kallase sõnul rääkis Purga kasuks kõrge motiveeritus, põhjalikud teadmised ja mitmekülgsed kogemused, tugev ettevõtluse taust, selge nägemus piirkonna tulevikust ja lahendustele orienteeritus.

Purga on ka SA Rohetiiger üks asutajatest ja eestvedajatest.

Valitsuse piirkondliku esindaja institutsiooni loomise eesmärk on koalitsioonileppe järgi toetada Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist ning riigi kohaolu suurendamist maakonnas.

Ida-Virumaa esindaja leidmiseks välja kuulutatud avalikule konkursile esitas dokumendid 34 kandidaati. Lõplik valik tehti üheksa kandidaadi seast.