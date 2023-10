Prantsusmaa keelas Palestiina-meelsed meeleavaldused

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin teatas neljapäeval, et Hamasi ja Iisraeli vahelise sõja ajal on riigis Palestiina-meelsed meeleavaldused keelatud.

Darmanin saatis juhised keelustada Palestiina-meelsed meeleavaldused, kuna need võivad kaasa tuua avaliku korra rikkumisi. Darmanin ütles, et selliste keelatud meeleavalduste korraldamine võib kaasa tuua vahistamise, vahendas Politico.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas eelmisel nädalavahetusel rünnakut Iisraeli vastu. Darmanini sõnul on pärast seda Prantsusmaal teatatud umbes sajast antisemiitlikust juhtumist.

Prantsusmaa on Lääne-Euroopa riikidest suurima moslemivähemusega riik. Lähis-Idas toimuvad konfliktid on seetõttu varemgi tekitanud Prantsusmaal riigisiseseid pingeid.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas neljapäeval, et riigis on antisemitismi suhtes nulltolerants. Scholz ütles neljapäeval, et Berliin keelab terroriorganisatsiooni Hamas ja sellega seotud organisatsioonide tegevuse Saksamaal.