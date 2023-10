Taani diabeedi- ja kaalulangetusravimit tootev firma ennustab kasumi kasvu

Novo Nordiski kasvavad müüginumbrid panid ettevõtte juhtkonna selleks aastaks ennustatud kasumiprognoosi tõstma.

Nüüd ennustab ettevõte, et müük kasvab 32 kuni 38 protsenti, varasemaks ennustuseks oli 27 kuni 33 protsenti kasvu.

Selle aasta kasumiprognoos revideeriti samuti üles, nüüd ennustab ettevõte kuni 46-protsendilist kasumi kasvu, samas kui varasem maksimaalne kasumihinnang oli 37 protsenti.

Ozempic ja Wegovy on sama toimeainega ravimid, mida Novo Nordisk müüb vastavalt diabeedi- ja kaalulangetusravimitena.

Novo Nordiski aktsiahind on kasvanud enam kui neli korda viimase viie aasta jooksul. Nüüd on tegemist kõige suurema turukapitalisatsiooniga ettevõttega Euroopas, vahendab CNBC.

"On selge, et keegi ei oodanud, et see jõuab kasutusele nii kiiresti. Me teadsime kogu aeg, et ülekaalulisus on tõsine krooniline haigus, samas kui enamik teisi nii ei arvanud. Seetõttu me teadsime, et tegemist on millegi suurega," ütles ettevõtte tegevjuht Lars Fruergaard Jørgensen augustis.