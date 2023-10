Venemaa üritab Läänemere piirkonda destabiliseerida ja Moskva propagandistid nõuavad Gotlandi hõivamist, et piirkond oma kontrolli alla võtta, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedeõhtuses pöördumises, viidates võimalusele, et Vene Föderatsioon plaanib 2028. aastaks seesugust invasiooni.

Borrell: Vene sõda peab lõppema läbirääkimistega Ukraina tingimustel

Venemaa sõda Ukraina vastu peab lõppema läbirääkimistega ja seda Ukraina rahuvalemi alusel, ütles reedel oma Hiina-visiidil Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

"Parim viis neil läbirääkimistel edu saavutada on Ukraina rahuvalem ja me loodame Hiina toele," rõhutas Borrell.

Sellega seoses kutsus ta Hiinat üles mõjutama Venemaad, et see peataks agressiooni Ukrainas. Ta hoiatas Hiina võime otsese või kaudse sõjalise toetuse eest Moskvale.

"Seni ja ma tänan teid selle eest, pole Venemaale otsest sõjalist toetust olnud, see on meie jaoks väga tähtis," rõhutas Euroopa diplomaat.

Lisaks palus Borrell Pekingil saavutada Venemaa naasmine Musta mere teravilja algatusse, kuna see "mõjutab toiduga kindlustatust kogu maailmas".

Oktoobri alguses ütles Borrell, et Euroopa Liit ei saa asendada USA poolt Ukrainale antavat abi. Tema sõnul vajab Ukraina nii EL-i kui ka USA toetust.

Zelenski: Venemaa püüab destabiliseerida Läänemere piirkonda

President ütles, et esines Odessast Ühendekspeditsiooniväe (JEF) kohtumisel osalejatele.

"Kohtumine toimus Rootsi saarel Gotlandil ja see on võimas signaal, väga sümboolne koht, kus riigijuhid saavad rääkida Euroopa julgeolekust ja meie riikide, inimeste pikaajalisest usaldusväärsest kaitsest. Kaardilt saab kohe aru, miks Venemaa riiklikud propagandistid kutsuvad üles seda saart hõivama," rääkis Zelenski.

"Gotland tähendab kontrolli kogu regiooni üle. Ja Venemaa üritab ka seda piirkonda destabiliseerida," rõhutas president.

"Kui ma 2022. aastal, täiemahulise sõja alguses, Rootsi parlamendi ees kõnelesin, rääkisin just sellest, kui tähtis on, et kõik oleksid Euroopas tugevad, kõigis maailmajao osades, igas strateegilises punktis, näiteks Gotlandil, millest sõltub üldine julgeolek. Ja muide olen tänulik Ühendekspeditsiooniväe juhtide kohtumise tänase lõppavalduse eest. Tugev avaldus. Toetus Ukrainale," lisas riigipea.

Ühendekspeditsioonivägi on Ühendkuningriigi juhitud kaitsekoostööformaat, kuhu kuuluvad veel Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ning Island. Kohtumisel vastu võetud ühisavalduses rõhutavad kümne riigi liidrid oma toetust Ukrainale kuni võiduni ja president Zelenski rahuplaanile.