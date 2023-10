Sõja 599. päev: Kiiev: Vene väed kaotasid Avdijivka all 3000 sõdurit

Oluline pühapäeval, 15. oktoobril, kell 20.30:

- Briti luure: Venemaa ehitab logistika hõlbustamiseks uut raudteed Mariupolini;

- Vene rünnakutes hukkus Ukrainas ööpäeva jooksul vähemalt kuus inimest;

- ISW: Ukraina relvajõud teadsid rünnakukavast Avdijivka lähistel;

- Ukraina väitel on Vene väed pealetungis Avdijivkale kandnud tohutuid kaotusi;

- Putin kinnitusel on Vene väed parandanud oma positsioone;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit.

Briti luure: Venemaa ehitab logistika hõlbustamiseks raudteed Mariupolini

Venemaa ehitab uut raudteed Donetski oblastis okupeeritud Mariupoli linnani, et vähendada varustuse tarnimise aega Zaporižžja rindejoonele, teatas Suurbritannia kaitseministeerium pühapäeval oma igapäevases luureülevaates.

Kuna Mariupol asub Venemaa piirile suhteliselt lähedal, kasutavad Vene väed seda peamise logistikakeskusena, mille kaudu viia varustust naaberoblastisse Zaporižžjasse.

Briti kaitseministeerium märgib, et uus raudteeliin jääb Ukraina kaugmaa täppislöögisüsteemide laskeulatusse.

Vene rünnakutes hukkus Ukrainas ööpäeva jooksul vähemalt kuus inimest

Ukraina ametnike sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul Ukrainas Vene vägede korraldatud rünnakutes vähemalt kuus inimest.

Kaks inimest sai surma ja kolm vigastada Hersoni piirkonnas, kui Venemaa nädalavahetuse jooksul oblastit pommitas, ütles kohalik kuberner Oleksandr Prokudin.

Kohalike ametnike sõnul hukkus kaks inimest Donetski piirkonnas ja kaks inimest sai surma Harkivi oblastis, kui nende kodu õhurünnaku alla jäi.

ISW: Ukraina relvajõud teadsid rünnakukavast Avdijivka lähistel

Ukraina relvajõud teadsid Venemaa rünnakukavast Avdijivka lähistel ja valmistusid selleks, teatas Ameerika sõjauuringute instituut (ISW).

ISW analüütikute hinnangul ei moodustanud Vene väed aga piisavaid reserve pealetungiks kogu rindejoone ulatuses, vaid tegid seda ainult teatud piirkondades.

Lisaks pidurdavad allikate sõnul Vene vägede edasiliikumist Avdijivka lähedal mineeritud alad, mis viitab Ukraina ettevalmistumisele rünnakuks. ISW järgi on veel vara hinnata, kas Venemaa rünnakud Avdijivka lähistel arenevad organiseeritud pealetungioperatsiooniks.

Samuti jätkasid Ukraina väed ISW andmetel 14. oktoobril vastupealetungi Ida- ja Lõuna-Ukrainas ning edenesid Donetskist läänes. Ukraina relvajõud on veidi edasi liikunud ka Rabotinost läänes (10 km Orehhivist lõuna pool) Rovnoje küla suunas Zaporižžja oblastis.

Samal ajal viisid Vene väed läbi pealetungioperatsioone liinil Kupjansk-Svatove-Kreminna, Bahmuti piirkonnas, Avdijivka-Donetski liinil, Donetski lääneosas, aga ka Zaporižžja oblastis. Teatud piirkondades õnnestus neil ka edasi liikuda.

Kupjanski-Lõmani liinil sooritavad pealetungi Vene Föderatsiooni 1. kaardiväe tankiarmee ning 6. ja 20. armee üksused.

"Kõigi kolme armeeformatsiooni kohalolek sellel rindejoonel näitab, et Vene väed viivad neid pealetungioperatsioone läbi suhteliselt ühtses ja doktrinaalselt usaldusväärses juhtimisstruktuuris," rõhutab ISW ülevaade.

Ukraina: Venemaa kannab Avdijivkas tohutuid kaotusi

Ukraina kaitseväe Tauria suuna pressiesindaja Oleksandr Štupuni hinnangul on Avdijivka okupantide jaoks väga oluline, sest tahetakse näidata vähemalt mingit võitu.

"Nüüd on juba neli päeva järjest vaenlase kaotused üha kasvanud. Vaenlane on kaotanud üle 300 ühiku sõjatehnikat. Elavjõus on kaotatud üle 3000 inimese. Seda vähem kui viie päevaga," ütles ta.

Štupun märkis, et Avdijivkas sarnaneb sissetungijate taktika venelaste tegevusega Bahmutis. Algul saatis vaenlane rünnakule palju tehnikat, aga sinna, kust tehnika läbi ei pääsenud, läks jalavägi.

"Põletasime palju tehnikat, seetõttu ajab vaenlane jätkuvalt lahingusse jalaväge. Seda võib nimetada ka kahurilihaharünnakuteks," selgitas kõneleja.

Ta lisas, et venelaste seas on palju vastmobiliseerituid, kes ümbruskonnas ei orienteeru. Siiski on juba registreeritud ka juhtumeid, kui nad keelduvad rünnakule minemast.

Sõjalise eksperdi Dmõtro Snehirevi sõnul on Ukraina väed oma positsioone Avdijivka piirkonnas kindlustanud alates 2014. aastast. Vaenlane pole seal Ukraina kaitsest läbi murda suutnud üheksa aastat.

Tema sõnul kaebavad venelased ise väejuhatuse otsuse üle Avdijivkale tormi joosta.

"Nad küsivad endalt, kas see on teine Bahmut. Ja samas mõistavad, et Bahmutit rünnati üheksa kuud," rääkis Snehirev väljaandele Espresso, märkides, et erinevalt Bahmutist on Avdijivka täielik tööstustsoon.

Snehirev kommenteeris nii Ukraina ekspertide väiteid, et Putin olevat seadnud Avdijivka vallutamise tähtajaks 31. detsembri.

Ukraina kindralstaap kinnitas päeva ülevaates, et Avdijivka suund on endiselt kõige kuumem – siin löödi tagasi 15 vaenlase rünnakut. Ukraina ida- ja lõunaosas toimus ühtekokku 43 lahingkokkupõrget.

Ukraina sõjaväelane Avdijivka lähistel mitmikraketiheitjaga Grad. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Hulk okupantide rünnakuid tõrjuti Marjinka, Kupjanski ja Lõmani suunal.

Bahmuti ja Šahtari suunal venelased laupäeval ei rünnanud, vaid andsid lööke õhust ning tulistasid suurtükkidest ja miinipildujatest Ukraina vägede positsioone ja asustatud punkte.

Zaporižžja suunal üritas vaenlane viis korda taastada kaotatud positsiooni Robotõne piirkonnas, kuid neid katseid saatnud edu.

Samal ajal jätkavad Ukraina kaitsejõud pealetungioperatsiooni Melitopoli suunal ja rünnakuid Bahmuti suunal

Olukord Avdijivka lähedal eskaleerus 10. oktoobril, kui venelased üritasid ulatuslikku pealetungi, kuid Ukraina kaitsjad hoidsid oma varem hõivatud positsioone. Venelaste rünnakud jätkuvad praeguseni ning nad üritavad linna ümber piirata.

Ukraina väejuhatuse andmeil kasutasid venelased Avdijivka all ka keelatud fosformoona.

Putin kinnitusel on Vene väed parandanud oma positsioone

Vene väed viivad läbi "aktiivset kaitset" ja on suutnud parandada oma positsioone peaaegu kogu Ukraina kontaktliinil, ütles Venemaa president Vladimir Putin pühapäeval.

"Seda, mis praegu toimub kogu [kontaktliini] pikkuses, nimetatakse aktiivseks kaitseks," ütles Putin. "Ja meie väed parandavad oma positsiooni peaaegu kogu piirkonnas. Päris suurel alal."

Putini sõnul puudutab see nii Kupjanski, Avdijivka kui ka Zaporižžja suunda. "Kui võtta laiemalt, siis võib neid asulaid nimetada eri nimedega, ma räägin üldisemalt. Jah see on aktiivne kaitse koos oma positsioonide parandamisega osades lõikudes," rääkis Vene liider.

Putin ütles ka, et Ukraina vägede vastupealetung on tervenisti läbi kukkunud. "Sellest hoolimata, me teame, et vastane valmistub uuteks vastupealetungideks, Me näeme seda ja teame," rääkis Putin.

Ukraina: lääneriigid rentisid meile oma õhutõrjesüsteeme

Lääneriigid on andnud Ukrainale rendile oma õhutõrjesüsteeme, et see suudaks eelseisval talvel paremini oma energiataristut Vene õhurünnakute eest kaitsta, ütles Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat pühapäeval.

"See, et Ukraina saab need süsteemid kütteperioodiks oma käsutusse, on märkimisväärne ja positiivne märk," ütles Ihnat Ukraina televisioonile.

Küttehooaeg Ukrainas kestab oktoobri keskpaigast aprilli keskpaigani.

Õhujõudude pressiesindaja ei ole maininud õhutõrjesüsteemide tüüpe ega riike, kes on Ukrainale juba oma süsteeme välja rentinud, öeldes, et see on "tundlik teema".

Vene väed tugevdasid eelmisel aastal talve lähenedes rünnakuid Ukraina kriitilise infrastruktuuri ja energiataristu vastu, korraldadess enam kui 1200 õhulööki rakettide ja kamikaze-droonidega. Ainuüksi Ukraina elektrivõrguettevõtte Ukrenergo objekte tabas umbes 250 raketti ja drooni, põhjustades riigis elektrinappuse, teatas ettevõte.

Võrreldes eelmise küttehooajaga on Ukraina suurendanud oma elektrivõrgu kaitseks õhutõrjearsenali.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 287 770 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 4948 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 9362 (+25);

- suurtükisüsteemid 6866 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 813 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 547 (+0);

- lennukid 317 (+1);

- kopterid 316 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5269 (+4);

- tiibraketid 1531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9249 (+24);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 976 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.