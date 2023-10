"Välisilm": USA ei soovi Iisraeli-Hamasi konflikti ülekuumenemist

Hamasi rünnakust Iisraelile on möödas nädal, Iisraeli maaväed pole pealetungi Gaza sektorile ikka veel alustanud. Ägedaid õhurünnakuid korraldatakse Gazale ja teistele sektori linnadele igal ööl, tankid ja muud lahingumasinad aga seisavad Gaza sektori piiri ääres ega liigu mitte kuhugi. Ametlikult on põhjenduseks hägune, halva nähtavusega ilm, mis ei luba lennukeid ja droone maavägede toetuseks kasutada.

Tegelikke põhjusi võib olla rohkemgi, näiteks aktiivne diplomaatiline tegevus, mille üheks osaks ka USA välisministri Antony Blinkeni visiit kõigisse olulisemaisse Araabia riikidesse. Visiidi tulemuste üle arutas Blinken Tel Avivis ka Iisraeli juhtidega, täielikult pole aga veel teada, mida USA välisminister Araabia riikides saavutas. Tema enda sõnul tahtis ta peamiselt ära hoida sõja laienemist mujale Lähis-Itta. Sedasama ei taha ka Iisrael. Ka ei ole paljud Gaza sektori põhjaosa elanikud Iisraeli tungivatest soovitustest hoolimata veel lõunasse pakku läinud ning riskida suurejoonelise tapatööga tsiviilisikute hulgas Iisrael ei taha.

"Ma kardan, kui ma inimeste keskel ei ole. Öösel ma magan isa kaisus, kuhu on meil minna? Pole ühtki kohta, kuhu õhurünnakute eest varju minna. Kogu meie elu on üks hädaorg. Me ei tea, kuidas elada. Pole mitte kedagi, kes meid päästaks või meid siit ära viiks. Kuidas me peaksime elama? Kuidas? Kogu meie elu on õudne, me ei tea, kuhu minna," rääkis Gaza sektoris elav Sahar Daloul.



Teisest küljest ei ole ka Iisraeli jala- ja soomusvägedel olnud väga palju aega suuroperatsiooniks valmistuda, mistõttu praeguses olukorras ei mängi aeg tingimata Iisraeli kahjuks. Gaza sektori põhjaosa on tihedasti asustatud, Iisraeli armeed ootab linnasõda, mida peetakse sõjaliikidest üheks kõige raskemaks. Pealegi on Hamasi taolistel terroriüksustel just linnasõjas kergem tegutseda, regulaararmee jaoks on see hoopis keerulisem.

Ka USA, mis selge toetusena Iisraelile kaks lennukikandjat sealse ranniku lähedale on saatnud, pole huvitatud konflikti ülekuumenemisest. Kõige halvema stsenaariumi kohaselt hakkavad Iisrael ja Iraan omavahel Süüria territooriumil sõdima ning asjade nii õnnetust käigust USA kindlasti huvitatud ei ole.

Samuti on küsimus Hamasi võetud pantvangides, kelle hulga kohta eri väljaanded küll eri arve esitavad, kuid keda võib olla umbes paarisaja ringis. Massilise pantvangistamise olukord on Iisraeli jaoks uus ning selle šokiga ei tule sealne ühiskond ilmselt veel kaua toime. Seda näitab ka asjaolu, et Sderoti linn, kus terroristid palju pantvange võtsid, on pärast juhtunut pea täiesti tühjaks jäänud, inimesed põgenesid sealt massiliselt ning praegu viibivad linnas ainult kõige julgemad.

"See on uutmoodi trauma. Me teame, kuidas on kuulata iga päev, iga tund õhuhäiresireeni. Me läheme varjendisse, häire lõppedes tuleme sealt välja oma asju ajama. Praegu juhtus aga hoopis midagi muud. Laupäeva hommikul kell kuus tirisid terroristid su sinu voodist välja, sinu enda kodus," rääkis päästetöötaja Jonathan Jolodenco.



Iisrael deklareerib oma eesmärgina Hamasi täielikku ja lõplikku hävitamist. See on praegu Iisraeli ametlikus retoorikas kõige tähtsam punkt.

"Ma olen näinud meie vahvaid võitlejaid, kes on nüüd rindejoonel. Nad teavad, et nende selja taga on kogu rahvas. Nad mõistavad ülesande suurusjärku. Nad on valmis iga hetk tegevusse astuma, et pühkida minema need verejanulised elajad, kes meid hävitada tahavad. Kui Hamas arvab, et meie langeme, siis ei, hoopis meie teeme Hamasi maatasa," lausus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.



Paraku on Hamasi taolise terroriorganisatsiooni hävitamine konventsionaalse sõjaga sisuliselt võimatu, sest paindlikult tegutsevatel terroristidel on kerge ükshaaval pealetungivate vägede eest välismaale pageda ning seal rakukeste kaupa uuesti formeeruda. Raske pole ka Gaza sektoris kohapeal tsiviilelanike hulka imbuda.

Iisraeli ühe tuntuima ja aatelisema peaministri Shimon Peresi lapselapse Mika Elmogi sõnul on praeguse olukorra peapõhjus muidugi Hamasi elajalik tegevus, pea samapalju süüd on selles aga ka Iisraeli praegusel valitsusel endal.

"Viimase kümme kuud oleme siin Iisraelis võidelnud Iisraeli demokraatia päästmise nimel, mis oli ja on suures ohus. Kui demokraatlikult valitud valitsused hakkavad demokraatiat kägistama ja riiki diktatuuriks pöörama, kaotavad nad silmist esmatähtsa. Just see on juhtunud Iisraelis," ütles Elmogi.