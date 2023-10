USA ja EL võivad kokku leppida ühistes kaitsetollides Hiina terase vastu

Kuigi Euroopa Liidu (EL) ametnikud on varem olnud tõrksad USA ühiste kaitsetollide pakutud idee suhtes, von der Leyen pigem nõustub USA ettepanekutega, vahendab Politico.

USA pakutav lahendus on kehtestada ühised kaitsetollid mitteturumajanduste toodangule kuue kuu jooksul pärast USA ja EL-i vahelise kokkuleppe sõlmimist. Konkreetsetest toodetest pakub Valge Maja 25-protsendilist tolli terasele ja 10-protsendilist tolli alumiiniumile, kirjutab Politico toetudes USA ja EL-i vahelisele septembris koostatud läbirääkimismemole.

Teine kokkuleppe osa puudutab süsinikdioksiidi (CO2) heitmete vähendamist terase ja alumiinimumi tootmisel. Kuid algse kokkuleppe järgi ei hakka need nõuded rakenduma kuni 2026. aastani.

Siiski on opositsioon kaitsetollidele EL-i sees suur ning Euroopa Komisjoni ametnikud otsivad kompromissisõnastuse võimalusi. Kui USA soovitud 25-protsendilised kaitsetollid võivad rikkuda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reegleid, siis EL-i soov on püsida WTO reeglitega kooskõlas.

Samuti on arutelu all, kas USA toodetele rakendub 2026. aastast kehtima hakkav EL-i süsinikumaks importkaupadele. Süsinikumaksu eesmärk on kaitsta EL-i tootjaid konkurentidelt, kelle tootmine asub leebemate heitmestandarditega jurisdiktsioonides. USA soovib endale erandit.

Teatud erimeelsustele vaatamata soovivad USA president Biden ja von der Leyen jõuda kokkuleppele juba jaanuari alguseks.