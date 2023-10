Endine suursaadik Iisraelis: massiivne Hamasi rünnak oli vaid aja küsimus

Iisraelis varem Eestit esindanud suursaadik Sulev Kannike ütles ETV saates "Välisilm" Gaza konflikti kohta, et see meenutab talle indiaani sõdu. Kannikese hinnangul oli Hamasi suurrünnak Iisraeli vastu vaid aja küsimus.

"Hamas asutati aastal 2007 Intifada (palestiinlaste ülestõus - toim.) ajal. Ta on defineerinud end religioosse revolutsioonilise parteina, kes juhib kogu Palestiina rahvast Ja seetõttu ei ole nad kunagi kavatsenud Gazasse jääda mingiteks munitsipaalpoliitikuteks, kes tegelevad veevärgiga ja nuruvad Katarilt raha ametnikele palga maksmiseks ja küsivad Iisraelilt kui kaugele nende kalurid võivad kala püüdma minna," lausus Kannike.

"Nemad enda meelest hoiavad Palestiina revolutsiooni lippu. Ja see oli tõenäoliselt ainult aja küsimus, et midagi niisugust juhtub," lisas ta.

Teine küsimus on, et see konkreetne 7. oktoober, et niivõrd õõvastav reid ja rünnak. Kui neid kaadreid vaadata, siis mulle tuli meelde Ameerika indiaani sõjad 18. ja 19. sajandist. Apatšite ja Komantšide rünnakud. Mille analoog ei ole ju väga kauge, sest seal rünnati valgeid asunikke, nagu praegu Iisraeli asunikke. Ja Iisrael on väike maa, Gazas on 60-70 protsenti kahest miljonist põgenikud mitmetat põlvkonda.

Kannike rääkis, et tõustes Gaza suurtesse kõrghoonete tornidesse on näha nii mõnedki maha jäetud araablaste külad, mis on nüüd Iisraeli asunike käes. "Mitmendat põlvkonda viiakse lapsed sinna torni ja näidatakse, et seal on meie küla, seal on meie talu, seal on sinu vanaisa oliivipuud, me läheme sinna ükskord tagasi, ainult need asunikud tuleb minema peksta," näitlikustas Kannike.

Tulemuseks ongi Kannikese sõnul selline indiaani sõja psühholoogia. "Komantšid tormasid sisse ja ilmselt nende sõnum oli, et see maa jääb põlema teie jalge all, ükskõik, mis meist saab," rääkis Kannike.

Kannike märkis, et Palestiina probleem jääb tõenäoliselt alles ka pärast mastaapset Iisraeli sõjalist vastust.

Kannike ütles, et Hezbollah ilmselt ei ole huvitatud sõjategevuse laienemisest.

"Ma arvan, et Nasrallah (Hezbollah´i liider Sayyed Hassan Nasrallah - toim.) teab, et Iisrael on lubanud järgmise Hezbollah ja Iisraeli sõja ajal kogu Liibanoni pommitada kiviaega, mida nad Gaza suhtes ei olegi öelnud. Liibanoni rahvas, kes elab üle üle 200 aasta kõige õudsemat majanduskriisi ei taha nüüd küll praegu sõtta minna Iraani huvide eest," sõnas Kannike.

Rääkides võimalikust Venemaa sekkumisest ütles Kannike, et ta ei ülehindaks praegu Venemaa võimekust Lähis-Idas manipulatsioone teha. "Neil on piisavalt tegemist, et praegu oma positsioone Süüriaski hoida," ütles ta.

Kannike ei usus, et Iisraeli maavägede plaanitav sissetung Gazasse võiks ära jääda. "Kui jälgida Ameerika poliitikute, välisminister Blinkeni, president Bideni avaldusi, siis keegi ei ole otse öelnud, et Iisrael peaks maaväe operatsioonist loobuma. Kõik rõhutavad, et tal on õigus proportsionaalselt kätte maksta ja Hamas ilmselt hävitada," lausus Kannike.

Tema hinnangul on praegu Ameerika esimene huvi vältida sõjategevuse laienemist ja Hezbollah ning Iraani liitumist sõjaga.

Kannike märkis, et Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja tõttu Ukraina abi katkemist USA poolt karta ei ole.