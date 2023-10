Sõja 601. päev: Ukraina teatas üheksa Vene helikopteri hävitamisest õhurünnakus lennuväljadele

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu teisipäeva käivitusid Odessas taas õhuhäiresireenid. Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper teatas, et Venemaa ründas linna droonidega. Ukraina teatas teisipäeval löögist okupeeritud aladel asuvate Vene lennuväljade pihta.

Oluline teisipäeval, 17. oktoobril, kell 20.49:

- Ukraina peastaap: Vene vägede rünnakud luhtusid kuues rinde osas;

- Zelenski: Ukraina kasutas esmakordselt USA ATACMS rakette;

- Kiievis ja mitmes Ukraina oblastis töötasid õhuhäire sireenid;

- Kiiev: Ukraina andis löögi okupeeritud aladel asuvate Vene lennuväljade pihta;

- Venemaa ründas Odessat droonidega;

- Ukraina väejuhatused teatasid vaenlase suurtest kaotustest;

- Moskva tunnistas, et enamik Vene droonidest on pärit Hiinast;

- Zelenski märkis eraldi ära Kupjanski rinde kaitsjate vapruse.

Ukraina peastaap: Vene vägede rünnakud luhtusid kuues rinde osas

Ukraina peastaap teatas Vene luhtunud rünnakutest kuues rinde osas. Kõige rohkem ehk 17 rünnakuid toimus Marjinka lähedal Donetski oblastis.

Kokku toimus ööpäeva jooksul 56 kokkupõrget Ukraina ja Venemaa vägede vahel. Venelased tulistasid kuus korda mitmikraketiheitjatest Ukraina positsioonide ja asulate pihta.

Ukraina väed jätkavad vastupealetungi Melitopoli ja Bahmuti suunas. Kokku teostas Ukraina õhuvägi 15 õhurünnakut Vene sõdurite koondumispaikade ning relvastuse ja sõjatehnika viibimiskohtade pihta.

Zelenski: Ukraina kasutas esmakordselt USA ATACMS rakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas teisipäeval, et riigi relvajõud kasutasid esimest korda USA-tarnitud ATACMS-i kaugmaarakette.

"Need toimisid väga täpselt. ATACMS-id on ennast tõestanud," ütles ta õhtuses videopostituses, kuid ei andnud täpsemat teavet, millal või kus neid rakette kasutati.

Varem teatas Politico, et Ukraina kasutas USA tarnitud ATACMS rakette okupeeritud lennuväljade tabamiseks.

Rakettide tarnimist ning kasutamist Vene vägede vastu kinnitas kaks anonüümseks jääda soovinud ametnikku, kirjutab Politico.

Tarnitud rakettide modifikatsiooni saab kasutada sihtmärkide tabamiseks kuni 160 kilomeetri kaugusel, vahendab WSJ.

Kiievis ja mitmes Ukraina oblastis töötasid õhuhäire sireenid

Kell 16:12 alanud õhuhäire tegevus lõppes umbes tunni aja pärast, hetkel puuduvad andmed kannatanutest või kahjustustest.

Kiiev: Ukraina andis löögi okupeeritud aladel asuvate Vene lennuväljade pihta

Kiiev teatas, et Ukraina väed ründasid Berdjanskis ja Luhanskis asuvaid Vene lennuväljasid.

Ukraina teatas, et rünnakute käigus said pihta üheksa helikopterit, vene õhutõrjesüsteem, lennuväljadel asunud eritehnika ja laskemoonaladu, vahendab Ukrainska Pravda.

Lisaks ütlesid Ukraina allikad, et kümned Vene sõdurid said surma ning lennuväljade lennurajad on muutunud kasutuskõlbmatuks.

Ukraina väejuhatused teatasid vaenlase suurtest kaotustest

Vene väed kaotasid ööpäeva jooksul Tauria suunal 472 inimelu ning hävitati ka 36 ühikut vaenlase sõjatehnikat, sealhulgas lennuk Su-25, teatas Ukraina Tauria operatiiv-strateegilise väerühma juhataja Oleksandr Tarnavskõi.

Ida väejuhatuse pressiesindaja Ilja Jevlaš kinnitas samal ajal, et Ukraina sõjaväelased tõrjusid ööpäeva jooksul viis vaenlase rünnakut Bahmuti suunas, tappes 157 sissetungijat.

Viimase ööpäeva jooksul leidis aset 72 lahingkokkupõrget, riigi relvajõud tõrjusid okupantide rünnakuid viielt suunalt, selgub Ukraina relvajõudude peastaabi viimasest ettekandest.

"Viimase 24 tunni jooksul toimus 72 lahingkokkupõrget," seisab raportis.

Põhja operatiivväerühma vastutusalas Volõni ja Polissja suunal operatiivolukord oluliselt ei muutunud.

Siverski ja Slobožanske suunal säilitab vaenlane sõjalist kohalolekut piirialal, saboteerib innukalt, et vältida Ukraina väe pealetungi ohtlikul suunal ning tihendab miinivälju riigipiiril Belgorodi oblastis.

Hortitsa operatiivväerühma vastutusalas tõrjusid Ukraina sõjaväelased Kupjanski suunal Harkivi oblastis Sinkivka ja Ivanivka piirkonnas umbes 15 vaenlase rünnakut ning viis rünnakut Luhanski oblastis Stelmahhivka ja Nadežda lähedal.

Bahmuti suunal tõrjusid Ukraina relvajõud Donetski oblastis Andrijivka piirkonnas kolm vaenlase rünnakut. Ukraina kaitsevägi jätkab rünnakuoperatsioone Donetski oblastis Bahmuti lõunaosas, tekitades vaenlasele kaotusi elavjõus ja varustuses ja kindlustab oma positsioone saavutatud joonel.

Venemaa ründas Odessat droonidega

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu teisipäeva käivitusid Odessas taas õhuhäiresireenid. Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper teatas, et Venemaa ründas linna droonidega.

Harkivi piirkonna juht Serhii Melnõk teatas esmaspäeva hilisõhtul, et Venemaa ründas oblastit rakettidega. Venemaa lasi raketid välja Belgorodi oblastist, vahendas The Kyiv Independent.

Moskva tunnistas, et enamik Vene droonidest on pärit Hiinast

"Suurem osa Venemaal praegu olevatest droonidest on imporditud Hiinast" rääkis esmaspäeval Venemaa rahandusminister Anton Siluanov.

Siluanov väitis, et Venemaa võimud plaanivad arendada kodumaist droonitööstust. Siluanov väitis, et Moskva eraldab selleks 600 miljonit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõdurite õppus Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YAKIV LIASHENKO

Zelenski märkis eraldi ära Kupjanski rinde kaitsjate vapruse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tõi emaspäeval eraldi välja Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi eriüksuse Kraken võitlejate tugevuse ja tulemuslikkuse, kes kaitsevad rinnet Kupjanski piirkonnas.

Samuti märkis president ära 110. mehhaniseeritud brigaadi, 79. õhudessantjalaväerügemendi ja 55. brigaadi suurtükiväelased.

"Aitäh, poisid, teie tugevuse eest! Täpselt sellise Vene okupantide hävitamise eest, mida Ukraina vajab," ütles president õhtuses videosõnumis.

Samuti tunnustas president 82. brigaadi langevarjureid ja 148. suurtükiväebrigaadi sõdureid julguse ja tulemuslikkuse eest pealetungioperatsioonidel.

"Iga meie samm on oluline. Igal vaenlase kaotusel on tähendus," rõhutas riigipea.

Zelenski ütles, et allkirjastas ühtlasi uued määrused sõduritele riiklike autasude andmise kohta.

UNIAN tõi välja, et Vene okupatsioonivägede rünnakud on Lõmani-Kupjanski suunal intensiivistunud. Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul tulistasid Vene okupandid Ukraina positsioone 710 korda ja sooritasid ka 15 rünnakut Lõmani-Kupjanski suunal.

Vene vägi korraldas Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW andmetel) 15. oktoobril pealetungi Kupjanski-Svatove-Kreminna joonel. Vene vägi jätkas pühapäeval Ukraina Donetski oblastis Avdijivka ümberpiiramiseks pealetungioperatsioone, kuid seni edutult, sest nende tegevus seal piirkonnas üha aeglustub.

Zelenskõi kutsus 600. sõjapäeval üles mitte kaotama ühtsust ja hävitama okupante iga päev.

"Tahe, mis ei anna alla, saavutab vabaduse. Ühtsusel tuginev vabadus võidab alati. Kõige tähtsam on mitte raisata aega. Ärge kaotage ühtsust," kirjutas riigipea varem päeval sotsiaalmeedias.

"Ärge laske kahtlustel söövitada oma tahet. Andke Ukrainale iga päev jõudu. Hävitage okupante iga päev. Aitäh kõigile, kes võitlevad ja tegutsevad Ukraina vabaduse eest! Igavene ja helge mälestus kõigile, kes andsid oma elu, et meie rahvas püsiks! Me võidame kindlasti," ütles Zelenski.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 289 430 (võrdlus eelmise päevaga +800);

- tankid 4979 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 9405 (+20);

- suurtükisüsteemid 6936 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 814 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 547 (+0);

- lennukid 318 (+0);

- kopterid 317 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5291 (+11);

- tiibraketid 1533 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9293 (+22);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 982 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.