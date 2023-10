Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu teisipäeva käivitusid Odessas taas õhuhäiresireenid. Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper teatas, et Venemaa ründas linna droonidega.

Oluline teisipäeval, 17. oktoobril, kell 5.32:

- Venemaa ründas Odessat droonidega;

- Moskva tunnistas, et enamik Vene droonidest on pärit Hiinast;

- Zelenski märkis eraldi ära Kupjanski rinde kaitsjate vapruse.

Venemaa ründas Odessat droonidega

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu teisipäeva käivitusid Odessas taas õhuhäiresireenid. Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper teatas, et Venemaa ründas linna droonidega.

Harkivi piirkonna juht Serhii Melnõk teatas esmaspäeva hilisõhtul, et Venemaa ründas oblastit rakettidega. Venemaa lasi raketid välja Belgorodi oblastist, vahendas The Kyiv Independent.

Moskva tunnistas, et enamik Vene droonidest on pärit Hiinast

"Suurem osa Venemaal praegu olevatest droonidest on imporditud Hiinast" rääkis esmaspäeval Venemaa rahandusminister Anton Siluanov.

Siluanov väitis, et Venemaa võimud plaanivad arendada kodumaist droonitööstust. Siluanov väitis, et Moskva eraldab selleks 600 miljonit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski märkis eraldi ära Kupjanski rinde kaitsjate vapruse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tõi emaspäeval eraldi välja Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi eriüksuse Kraken võitlejate tugevuse ja tulemuslikkuse, kes kaitsevad rinnet Kupjanski piirkonnas.

Samuti märkis president ära 110. mehhaniseeritud brigaadi, 79. õhudessantjalaväerügemendi ja 55. brigaadi suurtükiväelased.

"Aitäh, poisid, teie tugevuse eest! Täpselt sellise Vene okupantide hävitamise eest, mida Ukraina vajab," ütles president õhtuses videosõnumis.

Samuti tunnustas president 82. brigaadi langevarjureid ja 148. suurtükiväebrigaadi sõdureid julguse ja tulemuslikkuse eest pealetungioperatsioonidel.

"Iga meie samm on oluline. Igal vaenlase kaotusel on tähendus," rõhutas riigipea.

Zelenski ütles, et allkirjastas ühtlasi uued määrused sõduritele riiklike autasude andmise kohta.

UNIAN tõi välja, et Vene okupatsioonivägede rünnakud on Lõmani-Kupjanski suunal intensiivistunud. Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul tulistasid Vene okupandid Ukraina positsioone 710 korda ja sooritasid ka 15 rünnakut Lõmani-Kupjanski suunal.

Vene vägi korraldas Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW andmetel) 15. oktoobril pealetungi Kupjanski-Svatove-Kreminna joonel. Vene vägi jätkas pühapäeval Ukraina Donetski oblastis Avdijivka ümberpiiramiseks pealetungioperatsioone, kuid seni edutult, sest nende tegevus seal piirkonnas üha aeglustub.

Zelenskõi kutsus 600. sõjapäeval üles mitte kaotama ühtsust ja hävitama okupante iga päev.

"Tahe, mis ei anna alla, saavutab vabaduse. Ühtsusel tuginev vabadus võidab alati. Kõige tähtsam on mitte raisata aega. Ärge kaotage ühtsust," kirjutas riigipea varem päeval sotsiaalmeedias.

"Ärge laske kahtlustel söövitada oma tahet. Andke Ukrainale iga päev jõudu. Hävitage okupante iga päev. Aitäh kõigile, kes võitlevad ja tegutsevad Ukraina vabaduse eest! Igavene ja helge mälestus kõigile, kes andsid oma elu, et meie rahvas püsiks! Me võidame kindlasti," ütles Zelenski.