Kallas ja Lukas: Tallinn üritab üleminekut eestikeelsele haridusele saboteerida

Nii haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kui ka varasem mitmekordne haridusminister Tõnis Lukas (Isamaa) leiavad, et eesti kodukeelega lapse suunamine eesti keele õppele üleminevasse vene kooli on Tallinna linnajuhtide teadlik plaan saboteerida ja diskrediteerida eestikeelsele õppele üleminekut.

"Tallinna linn planeerib väidetavalt suunata lapsi risti-rästi keeleliselt klassidesse, kus õpe ei ole neile kohaldatud. See ei ole õige käitumine. Mulle paistab siin soov üleminekut eestikeelsele haridusele saboteerida," kommenteeris Kallas "Aktuaalse kaamera" lugu, mis rääkis sellest, et eesti õppekeelele ülemineku tõttu võib mõni laps saada Tallinnas koha vene koolis.

Ministri sõnul tuleb õppevormi valimisel arvestada lapse õppekeele oskust ja seda, et õpe oleks keeleliselt ja metoodiliselt talle kohaldatud.

"Eestikeelne laps erimetoodikaga eesti keele õppega klassis, mis on suunatud eesti keelt mitte oskavatele lastele, on vale otsus. Ehk siis suunata eesti emakeelega laps klassi, kus eesti keeles õppimine on mõeldud eesti keelt mitte osakvatele lastele, ei ole seaduspärane. Samamoodi ei saa ilma vajaliku lisatoe ja metoodilise abita panna eestikeelsesse klassi õppima lapsi, kes ei valda eesti keelt."

Kallas leidis, et Eestis on pikaajaliselt olemas metoodika, kuidas õpetada eesti keeles lapsi 1. klassis, kui nad ei valda eesti keelt.

"Kutsun üles Tallinna linna lähtuma lapse vajadustest eesti keeles õppimise metoodika ja klassi valikul ja mitte rakendama lapsi oma poliitiliste mängude etteotsa. Need lapsed, kes ei valda eesti keelt piisaval tasemel, saab panna õppima varajase täis-keelekümbluse meetodil, mis on neile sobilik. Eestikeelsed lapsed õpivad oma meetodil," sõnas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Lukas: Kõlvart ajab eestikeelset valijaskonda Tallinna lähivaldadesse

Sama kriitiline oli mitmekordne varasem haridusminister Tõnis Lukas (Isamaa), kes samuti leidis, et Tallinna linnajuhtide tegevusest kumab läbi plaan diskrediteerida täielikule eestikeelsele õppele üleminekut.

"Niisiis Kõlvart ja Kante hakkavad ellu viima oma plaani diskrediteerida täielikule eestikeelsele õppele üleminekut, hakates suunama eestikeelseid lapsi esimestesse klassidesse ülejäänud ulatuses (2.-12.klassid) täiesti venekeelsetesse koolidesse. Nad ütlevad, et selline kool on juba eestikeelne, aga ei ole - eestikeelseks kooliks saab selline kool seaduse järgi alles täielikult eestikeelsel õppel olles, mitte juba 2024. aastal," märkis Lukas.

Lukas kinnitas, et Eesti lastel peab olema õigus õppida Eestis täiesti eestikeelses koolikeskkonnas.

"Tallinna linnavalitsuse plaan on lihtne - suruda eestlastest valijaskond, kes tahab endale sobivat eestikeelset kooli valida, ümbritsevatesse valdadesse ümber asuma ja kindlustada endale tulevikus selge venekeelse valijaskonnaga pikaajaline võim pealinnas," märkis Lukas.

Üleminek eestikeelsele haridusele tähendab, et järgmisest aastast hakkavad kõik esimesed ja neljandad klassid õppima eesti keeles. Tallinn asub seetõttu muutma koolikohtade määramise süsteemi.

Kõlvart: probleem on õppekvaliteedi langus nii vene kui ka eesti õpilastele

"Tõepoolest, kui lapsevanem ei anna taotlust, siis loomulikult võib tekkida selline olukord, et eesti kodukeelega laps võib potentsiaalselt sattuda eesti keele õppele üleminevasse kooli. See ei ole välistatud," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Kante esmaspäeval ERR-ile.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Hiljutises pikemas usutluses "Vikerraadiole" ütles Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et usaldab Andrei Kantet, sest abilinnapea tegeleb eestikeelsele õppele üleminekul mitte loosungitega, vaid päriselt.

"Andrei Kante pakub erinevaid variante, kuidas õpilasi ja õpetajaid toetada. Ja see, millest tema rääkis, ta rääkis õppekvaliteedist! Ta ei rääkinud ainult venelastest, ta rääkis eesti lastest. Ka nende õppekvaliteet hakkab langema. Ja selles valguses ta ütles, et seda saab käsitleda ka nii, et see on õiguste rikkumine. Õppekvaliteedi langus, mitte üleminek. Õppekvaliteedi langus nii vene õpilastele kui ka eesti õpilastele. See hakkab toimuma. See toimub juba praegu. Kas paneme siis silmad kinni ja ütleme, et seda probleemi ei ole või me tegeleme sellega? Andrei Kante tegeleb selle probleemiga ja mina toetan teda!" rääkis Kõlvart.

Mitmed hiljuti Keskerakonnast lahkunud poliitikud on toonud ühe põhjusena erakonna uue juhi Mihhail Kõlvarti ja tema toetajate väidetavat vastutöötamist eestikeelsele haridusele üleminekule.