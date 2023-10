Automüüjad täheldavad Teslade müügi hoogustumist

Elektriautode kasvava populaarsuse tuules on automüüjate kinnitusel hoogustunud ka kallite Teslade müük ning tänu riigi toetusele ja langenud hinnale on need kättesaadavad varasemast rohkematele autoostjatele. Kui aga selline auto garantiiremonti vajab, siis Eestis seda ametliku esinduse puudumise tõttu teha ei saa.

Elektriautosid müüakse Eestis aina enam ning septembris kerkis nende osakaal müüdud autode hulgas esmakordselt üle kaheksa protsendi, näitavad autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmed.

Automüügiettevõtete kinnitusel on käimas lausa Teslade müügibuum. Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu ütles ERR-ile, et nemad alustasid uute Teslade müügiga tänavu veebruaris, kuid kasutatud mudeleid müüsid ka eelnenud paaril aastal. Alates veebruarist on müüdud umbes 50-60 uut ja 20-30 kasutatud Teslat.

"Toome kasutatud autosid Euroopast tellimusena neile, kes uut ei taha, aga kuna täna on uutele autodele riiklik ostutoetus, siis see tõukab päris paljusid inimesi uusi Teslasid ostma, toome neid kliendile otse tehasest," kirjeldas Ärmpalu. "Müük on kasvanud mühinal."

Käibemaksuta kuni 60 000 eurot maksva uue elektriauto soetamisel saab keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) taotleda 4000 eurot toetust.

Ärmpalu märkis, et ehkki Teslal pole esindusi, vaid neid tellitakse internetist, on tellimine tehtud hästi lihtsaks. Inimesed kipuvad aga jääma hätta detailidega nagu transport, Eestis arvelevõtmine, finantseerimine ja ka KIK-i toetuse kasutamine ning seetõttu eelistatakse neid siiski Eesti automüügiettevõtete vahendusel osta.

City Motorsil on eraldi elektriautode müügile keskendunud haru Elektriautopood, mille müügikonsultant Marko Eberlein ütles samuti, et käimas on Tesla-buum, mis algas siis, kui Tesla oma autode hindu aasta alguses ligi 10 000 eurot allapoole tõi.

"Enne oli see paljude unistus, aga hinnad läksid nii normaalseks, et inimesed saavad seda endale lubada ja võrreldes näiteks Nissan Leafiga eelistavad nad Teslat," lausus ta.

Eberleini sõnul taheti varem võimsamaid neljaveolisi kahe mootoriga tippmudeleid, aga kui hinnad langesid, siis hakati ostma ka tagaveoga ja väiksema akuga mudeleid.

"Kui noor pere tuleb, siis on eelistatud Model Y, sest see on mahukam ja kõrgem, sinna sisse on ka mugavam istuda, aga noorte hulgas esimene valik on Model 3, tagaveoline ja peaasi, et oleks Tesla märk küljes," tõdes ta.

Ka Ärmpalu tõi Eesti populaarseima Tesla margina välja Model Y, mille ostab 70-80 protsenti Nordautolt Tesla ostjatest. Niisuguse auto hind jääb umbes 60 000 euro juurde ja liisingu kuumakse on sellel umbes 650 eurot. Probleeme pole ka kättesaadavusega, sest auto on valmis umbes kuu pärast tellimuse esitamist.

"Meie müüme valdavalt neliveovariante, ehkki on olemas ka tagavedu. See on natuke odavam, aga see hinnavahe ei tasu ära. Ta on nii äkiline ja raske auto, et meie arvame, et talveoludes peab kindlasti olema nelivedu ja seda soovib ka enamik inimesi," tõdes Nordauto juht.

Ehkki kaubaks lähevad ka Model 3 ja üksikud Model X-id, siis viimaste hind ulatub üle 100 000 euro.

Samas jagunevad inimeste arvamused Teslade kohta kaheks: Ärmpalu tõi välja, et mõned ei pea seda üldse autoks ja on selle ristinud külmkapiks või kopsikuks, kuna Tesla disain on lihtne ja ühegi nuputa, teine osa on aga sellest vaimustuses.

Garantiiremondiks peab sõitma Soome

Juhul kui Eestis ostetud Tesla katki läheb, siis Ärmpalu sõnul käsitletakse kindlustusjuhtumeid Eestis, siin tehakse kere- ja klaasitöid ning pidurite hooldust, aga tarkvaramured lahendatakse nagu arvutitegi puhul üle õhu uuenduste teel.

Tõsisemate garantiijuhtumite puhul Eestis aga aktsepteeritud kohta ei ole, vaid lähim koht selleks on Soome. Samas ütles autofirma juht, et nendelt ostetud autode puhul ei ole garantiijuhtumeid seni ette tulnud.

Eberlein märkis samuti, et Tesla remondivajadus on sedavõrd väike, et igal aastal ei ole vaja hoolduses käia ega midagi vahetada.

"Veermikuga ja liikuvate osadega, kõigi klotside ja ketastega saame kenasti hakkama, aga neid on vaja vahetada üliharva," sõnas ta ja lisas, et Tesla on ülalpidamiseks väga odav auto. "Oleme müünud neid üle 30 ja ainult ühega oleme käinud Soomes, sellel oli mingi laadimis-error, aga see käis nii sujuvalt, et lausa lust, läbi äpi tehti kõik ära. Tesla on nagu ratastel iPhone."

Autoajakirjanik Tõnu Korrol ütles, et Tesla eduloo algus jääb kümne aasta tagusesse aega ja tegu oli täiesti väljastpoolt autotööstust tulnud tegijaga, kes tegi elektriautot uutmoodi: kui seni nähti seda vahendina, mis peaks olema võimalikult ökonoomne ja loodussäästlik, siis Tesla näitas esimesena, et elektriauto võib olla ka seksikas toode.

Ka paljud Teslade üle võrgu digilahendused toimivad võrreldes vana tüüpi autotootjate omadega väga hästi, kuid need ei ole Korroli sõnul siiski autod, millele saaks ainult kiidulaulu laulda.

Korrol tõi miinuspoolena välja selle, et võrreldes teiste elektriautodega on Tesladel päris palju probleeme, millest osa saab lahendada tarkvaraliselt, aga osa puhul tuleks minna teenindusse, mis tähendab laevaga Helsingisse või Stockholmi sõitu.

"Kui alguses tundub see pisike mure, elektriautod on teoorias suhteliselt hooldusvabad, aga kui on pidevad garantiijuhtumid –, mida on Teslade puhul päris palju kuulda –, ja pead laevaga hoolduses käima, siis võib see olla aja mõttes päris kulukas," tõdes Korrol. "Need on kitsaskohad automarkide puhul, millel ametlik esindus asukohariigis puudub."

Korrol märkis, et praegune Teslade müügikasv ei ole ilmselt tingitud ainult hinnalangusest, vaid ka sellest, et elektriautode populaarsus on üleüldse kasvanud, ehkki need moodustavad kõigist Eestis müüdavatest sõiduautodest siiski väikese osa.

Kasutatud elektriautode ostmisel on Korroli hinnangul küsimus, kui palju on nende akudel järel sõiduulatust ehk kui tehasegarantii on lõppemas ja auto vanus kuus, seitse või kaheksa aastat, siis kuidas kestavad nende akud Eesti talves, kas auto läheb talvel soojaks, kas sellega saab haagist vedada – küsimusi on palju.

"Mina küll ei julgeks ei võõrale ega tuttavale ummisjalu elektriautot soovitama tõtata," ütles Korrol.

Kuna aga elektriautodega sõidetakse üha rohkem, siis mingist hetkest kasvab Korroli sõnul nende kasutajate hulk ühiskonnas nii suureks, et levib ka teadmine, millised on erinevate markide kitsaskohad ja trumbid.

"Küsimus ongi, kas hüppelise kasvu hetk on praegu või läheb selleni natuke aega. Mina arvan, et läheb veel natuke aega, sest vähemalt Eesti-suguses ühiskonnas on elektriautod uuena ikka üpriski kallid, julgeks ma oma tunde pealt väita. Isegi 40 000-eurone Tesla, rääkimata 80 000-eurosest Audi elektriautost on minu arust meie ühiskonnas kallis," sõnas autoajakirjanik.

Teslasid müüb Eestis kümmekond ettevõtet.

Uusi Teslasid on seni Eestisse tarnitud ennekõike Hollandist, aga suve lõpus avati Saksamaal tehas ja Priit Ärmpalu ütles, et nüüd saab näha, kas neid hakatakse meie regiooni rohkem Saksamaalt tooma.

Hollandis on lisaks tootmisele ka ladu ja Ärmpalu tõi välja, et sinna tuleb Teslasid ka USA-st ja Hiinast, seejuures soovitakse turul kõige vähem osta Ameerika Teslasid, sest millegipärast levib arusaam, et need on kõige kehvemini komplekteeritud. Samas ütles ta, et ei oska ise seda väidet ei kinnitada ega ümber lükata, kuid näiteks linnalegendid, et Tesla koliseb ja väriseb, on minevikutaak, mis tegelikult praeguste mudelite puhul ei kehti.

Ka City Motorsi uued Teslad tuuakse Hollandist ning kasutatud nii Hollandist kui Saksamaalt.

Kasutatud Teslade puhul eelistavad ostjad Ärmpalu sõnul selliseid, mille läbisõit poleks väga suur ja garantii veel kehtiks. Kasutatuna tuuakse neid Eestisse valdavalt Saksamaalt, vähem Rootsist ja veel vähem Norrast, sest seal on läbisõidud reeglina suuremad ja autoga on sõidetud garantiiaja lõpuni.

"Seal on juba see teema, et inimesed kardavad, kuidas ressursiga on, akud ja kõik. See on veel tundmatu maailm, järelturg üldse ja kuidas akud kestavad," tõdes ta. "Saab näha, kuidas nad järelturul hakkavad hinda hoidma."