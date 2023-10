Sõja 602. päev: Vaatlejate sõnul tegi Ukraina armee reidi Dnipro idakaldale

Oluline kolmapäeval, 18. oktoobril, kell 21.01:

- Ukraina Julgeolekuteenistus teatas sihtmärkide tabamisest Kurski oblastis;

- Briti luure: Vene vägi elavnes Kupjanski-Lõmani suunal;

- Venemaa teatas vähemalt 28 Ukraina drooni rünnakust Belgorodi ja Kurski oblastile;

- Venemaa teostas raketirünnaku Zaporižžjale ja Dniprole;

- Okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi;

- ISW: Ukrainale tarnitud ATACMS-i raketisüsteemid sunnivad Venemaad liigutama helikopterid ja lennukid rindejoonest kaugemale;

- Ukraina päästjad teatasid 13 tsiviilelaniku evakueerimisest Avdijivkast;

- Valge Maja: ATACMS-id annavad olulise tõuke Ukraina kaitsevõimele;

- Vene suursaadik USA-s nimetas ATACMS-ide tarnimist rängaks veaks.

Vaatlejad: Ukraina armee tegi reidi Dnipro idakaldale

Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas sotsiaalmeedias Vene sõjablogijate kaarti, mis näitab, et Ukraina armee tegi reidi Dnipro idakaldale.

Rybar says that elements from Ukraine's 35th and 36th Marine Brigades have captured the town of Poima and are fighting for Pishchanivka on the left bank of the Dnipro river in Kherson Oblast with the aid of artillery and FPV strikes. https://t.co/kyPlpmw7np pic.twitter.com/b15SAE9F28 — Rob Lee (@RALee85) October 18, 2023

Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina armee vallutas Dnipro idakaldal asuva Poima linna. USA sõjandusanalüütik Michael Kofman kirjutas sotsiaalmeedias, et praegust olukorda tuleb tõsiselt jälgida.

Leht: USA andis Ukrainale üle umbes 20 ATACMS-i raketti

Ukraina sai USA-lt umbes 20 kaugmaaraketti ATACMS, vahendab The New York Times viitega kahele ametnikule.

"Pärast arvukaid teateid relvade tarnimise otsuse kohta toimus tarne ise salaja, sest kardeti, et neid võib tarnimise ajal tabada Venemaa rünnak. Lisaks soovis Ukraina püüda tabada venelasi üllatusega. Kaks lääne ametnikku ütlesid, et USA saatis Ukrainasse umbes 20 raketti," kirjutab ajaleht.

Väljaanne rõhutab Kiievile seatud tingimust, et ATACMS-e ei tohi kasutada rünnakuteks Venemaa ala pihta, ütles üks ametnik.

Ukraina erioperatsioonide üksused viisid 17. oktoobri öösel läbi eduka operatsiooni Vene okupatsioonijõudude kontrolli all olevate lennuväljade hävitamiseks Berdjanskis ja Luhanskis. Selle tagajärjel hävis üheksa eri modifikatsiooniga helikopterit, lennuväljadel asunud eritehnika, õhutõrjeseade, moonaladu ning kannatada said lennurajad.

Okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kolmapäeval kuulda plahvatusi. Ukraina meedia teatas, et plahvatuse piirkonnas on vähemalt neli laohoonet, mis kuuluvad Venemaa relvajõududele. Venemaa kaitseministeerium väitis, et riigi relvajõud lasid alla kaks raketti ning rünnaku tõrjumine ei toonud endaga kaasa ohvreid ega kahjustusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina piirivalvurid võtsid vangi Vene üksuse Must Mamba juhi

Ukraina Teraskordoni võitlejad võtsid Lõmani suunal tormijooksu käigus kinni Venemaa relvajõudude üksuse Must Mamba juhi, teatas Ukraina piirivalve kolmapäeval.

Ukraina Julgeolekuteenistus teatas sihtmärkide tabamisest Kurski oblastis

Ukraina Julgeolekuteenistus teatas, et vähemalt 18 Ukraina drooni tabas Kurski oblastis asuvat Vene vägede välilaagrit.

Ukrainlaste sõnul viibis Kurski oblastis Halino lennuvälja lähedal olevas välilaagris 3000 Vene sõjaväelast ja umbes 80 ühikut sõjatehnikat.

Briti luure: Vene vägi elavnes Kupjanski-Lõmani suunal

Vene vägi on viimase kahe nädala jooksul oluliselt suurendanud oma rünnakuid Ukrainas Kupjanski-Lõmani suunal, selgub Suurbritannia kaitseministeeriumi ettekandest, mis avaldati kolmapäeval sotsiaalvõrgustikus X (varemTwitter).

"Venemaa tule ägedus ning 6. ja 25. armee ning 1. kaardiväe tankiarmee üksuste rünnakute edu jäi napiks. On väga tõenäoline, et need on osa käimasolevast Venemaa pealetungist, mis toimub Ida-Ukrainas mitmel suunal," seisis sõnumis.

Briti luure oletab, et sissetungijad kavatsevad liikuda edasi Oskoli jõe äärde, et luua Luhanski oblasti ümber puhvertsoon, kuid operatiivläbimurret nad saavutada ei suuda.

"Vene maavägi on viimastel kuudel suurendanud Kupjanski-Lõmani suunal oma lahinguvõimet, kuid Ukraina üksused on sealkandis tugevas kaitses ning on vähetõenäoline, et Vene maavägi suudaks saavutada suure operatiivläbimurde," märgitakse raportis.

Venemaa teatas vähemalt 28 Ukraina drooni rünnakust Belgorodi ja Kurski oblastile

Venemaa teatas, et Ukraina korraldas droonirünnaku Belgorodi ja Kurski oblastile. Vene võimud väidavad, et nemad suutsid alla tulistada 28 drooni kahes oblastis ja Musta mere kohal.

Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et oblastis tulistati alla kuus Ukraina drooni ning kannatanuid pole.

Sotsiaalmeedias aga levib kuuldusi tugevatest plahvatustest Krimmis, Jevpatorija linna lähedal, vahendas Unian.

Venemaa teostas raketirünnaku Zaporižžjale ja Dniprole

Zaporižžja sõjaadministratsioon teatas kolmapäeva öösel toimunud Vene raketirünnakust Zaporižzjale.

Kokku ründas Venemaa Zaporižžja linna kuue raketiga.

Üks rakettidest tabas kortermaja linna keskosas. Hetkel on teada kahest hukkunust ja neljast kannatada saanust. Lisaks on kolm inimest teadmata kadunud.

Samuti ründas Venemaa Dnipro linna. Linna lähedal sai raketirünnakus surma 31-aastane naine ja veel neli inimest sai vigastada, ütles siseminister Ihor Klõmenko.

ISW: Ukrainale tarnitud ATACMS-i raketisüsteemid sunnivad Venemaad liigutama helikopterid ja lennukid rindejoonest kaugemale

Sõja uurimisega tegeleva mõttekoja ISW analüütikute arvates sunnib ATACMS-i rakettide lisandumine Ukraina võimekuste hulka Venemaad oma lennukid ja helikopterid rindelt kaugemale viima.

Sama puudutab ka Vene vägede logistikasõlmi ja moonaladusid.

Siiski märgib ISW, et Venemaa on uute Ukraina võimekustega varemgi kohanenud, küll esialgu suuri kaotusi kandes. Samuti mõjutab negatiivselt Vene sõjapingutusi ka helikopterite ja moonaladude rindejoonest kaugemale viimine.

Ukraina päästjad teatasid 13 tsiviilelaniku evakueerimisest Avdijivkast

13 elanikku evakueeriti Donetski oblastis rindejoone lähedal asuvast Avdijivkast.

Ukraina ametnikud märkisid, et igapäevasele Vene suurtükitulele vaatamata pole veel mõned elanikud linnast lahkunud.

Ukraina võimud kutsuvad elanikke otsustama evakueerimise kasuks.

Valge Maja: ATACMS-id annavad olulise tõuke Ukraina kaitsevõimele

USA on tarninud Ukrainale kaugmaarakette ATACMS, et suurendada selle võimet kaitsta end Venemaa agressiooni vastu, kinnitas Valge Maja teisipäeval pärast seda, kui Kiiev teatas nende esmakordsest kasutamisest.

"Usume, et need ATACMS-id annavad olulise tõuke Ukraina lahinguvõimele meie sõjalist valmisolekut ohtu seadmata," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

Watsoni sõnul on "hiljuti" Ukrainasse saadetud versiooni lennukaugus 102 miili ehk 165 kilomeetrit, samas kui pikima tegevusraadiusega ATACMS-ide maksimaalne lennukaugus on umbes 190 miili ehk 300 kilomeetrit.

Vene suursaadik USA-s nimetas ATACMS-ide tarnimist rängaks veaks

Washingtoni otsus tarnida Ukrainale kaugmaarakette ATACMS on "ränk viga", ütles kolmapäeval Venemaa suursaadik Ühendriikides Anatoli Antonov.

"Valge Maja otsus saata ukrainlastele kaugmaarakette on ränk viga. Selle tahtlikult avalikkuse eest varjatud sammu tagajärjed on kõige tõsisemad," ütles ta oma avalduses.

"Washington teostab järjekindlalt kahepoolsete suhete täielikule katkestamisele suunatud poliitikat," lisas suursaadik.

Ühtlasi väitis Antonov kommentaaris riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti, et USA jätkab NATO ja Venemaa otsese kokkupõrke õhutamist.

Diplomaat kinnitas samas, et raketitarned ei saa mõjutada jõudude vahekorda rindel.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 290 050 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 4981 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 9420 (+15);

- suurtükisüsteemid 6944 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 814 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 547 (+0);

- lennukid 319 (+1);

- kopterid 323 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 5301 (+10);

- tiibraketid 1533 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9303 (+10);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 982 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.