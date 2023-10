Metsküla algkool ja vald pole kohtu palutud kompromissi saavutanud

Kuigi Tallinna halduskohus andis vaidlevatele osapooltele 11. oktoobrini aega kompromissi arutamiseks, pole kool ja vald võimalusi koostööks selgeks rääkinud.

Metsküla algkooli lapsevanema Silvia Lotmani sõnul on praegust olukorda raske kommenteerida, sest kirjavahetus vallavõimudega toimub kohtu kaudu ja midagi konkreetset kokku lepitud pole.

"Meie oleme pakkunud vallale, et oleme valmis erakooli tegema järgmisel aastal ja palume kompromissina, et vald taastaks Metsküla kooli selleks aastaks," vahendas Lotman Metsküla lastevanemate seisukohta. Ta lisas, et lapsevanemad on registreerinud ka erakooli rajamiseks vajaliku MTÜ äriregistris.

"Ootame praegu kohtu seisukohta, kas tuleb veel kompromissi teemal istung teha. Me kõik väga loodame kohtust mingit kompromisslahendust," sõnas Lotman.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare nentis, et nemad peavad läbirääkimisi kaebajatega, mitte Metsküla algkooliga, sest seda kooli ei ole olemas. "Kompromissi veel ei ole ja kaebajad soovivad seda arutada kohtuistungil," sõnas Saare. Kooli võimalikku toetamist veel aasta aega kuni erakooli moodustamiseni kavatseb vald samuti arutada kohtus.

Kool töötab Pruunsilla annetuse toel

Metsküla kool tegutseb ka praegu vanamoodi edasi ja lapsed käivad jätkuvalt koolis, kuigi vald on kooli tegevuse lõpetanud. "Kui õpetajad esimesel kuul õpetasid tasuta, siis nüüd oktoobriks-novembriks oleme annetuste toel saanud natukene raha ja oleme saanud õpetajatele natuke palgaraha ja nendega lepingud teha," sõnas Lotman.

Ta lisas, et kui kool peab valla toeta kauem vastu pidama, siis on neil kindlasti

annetusi juurde vaja. "Parvel Pruunsilla esialgse annetuse kandis vald talle tagasi, kuid nüüd on Pruunsild selle kooli toetuseks kultuuriühingule kandnud. Selle raha toel meil on võimalik õpetajaid mingi aeg palgal hoida," ütles Lotman.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool peaks panema sellest sügisest uksed kinni. Sama otsuse tegi kohus Virtsu kooli kohta.

Tallinna halduskohtus ja ringkonnakohtus on praeguse seisuga menetlemisel veel neli kohtuasja, mis puudutavad Metsküla, Koonga, Varbla ja Virtsu kooli.