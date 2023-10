Stoicescu: Ungari võib muutuda Venemaa Trooja hobuseks EL-is ja NATO-s

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles Ungari presidendi Viktor Orbani ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist kommenteerides, et see sõprus on saavutanud taseme, kus Ungarist võib saada Venemaa trooja hobune Euroopa Liidus ja NATO-s.