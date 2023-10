Orban kohtumisel Putiniga: Ungari pole kunagi tahtnud olla Venemaa vastu

Vene režiimi juht Vladimir Putin kohtus teisipäeval Hiinas Ungari peaministri Viktor Orbaniga ning väljendas rahulolu, et Moskval on veel suhted mõne Euroopa riigiga.

"Hoolimata asjaolust, et praegustes geopoliitilistes tingimustes on kontakti hoidmine ja suhete arendamine väga piiratud, pakub rahuldust, et meie suhted paljude Euroopa riikidega on säilinud ja arenevad," tsiteerisid Vene uudisteagentuurid Putini sõnu.

"Üks neist riikidest on Ungari," lisas Putin.

Orban kinnitas omakorda, et Ungari ei taotle vastasseisu Venemaaga ning tahab säilitada kahepoolseid suhteid nii palju, kui seda võimaldavad Moskva-vastased sanktsioonid.

"Ungari pole kunagi tahtnud olla Venemaa vastu. Hoopis vastupidi, Ungari on alati püüdnud luua ja laiendada kahepoolseid kontakte, ja me oleme olnud selles edukad," märkis Orban.

Orban tänas Venemaa tuumakorporatsiooni Rosatom jätkuva partnerluse eest Budapestiga ning gaasihiidu Gazprom lepingute jätkuva täitmise eest.