ERJK käsitleb SALK-i tegevust keelatud annetusena

"Komisjon jõudis seisukohale, et arvestades meie kehtivat regulatsiooni, eelkõige erakonnaseaduses sätestatut, siis ikkagi tegemist on juriidilise isiku poolt antud

teenusega erakondadele ja see teenus oli antud tasuta. Ehk siis tegemist on meie vaates ja seaduse mõttes keelatud annetusega," ütles Oviir pärast ERJK korralist koosolekut ERR-ile.

Oviir märkis, et nüüd jätkab ERJK juriidilist tööd, et panna kogu keelatud annetuse sisu juriidilisse keelde, seejärel tuleb selgeks teha hinnamääratlus ning lõpuks pöördub komisjon erakondade poole ettekirjutustega keelatud annetuse tagastamiseks SALK-ile.

"See info, mis meile on antud ja mida me oleme kogunud oma uurimise näol, on see, et seda teenust said tasuta neli erakonda. Need on Reformierakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Erakond Eesti 200 ja Eesti Keskerakond," ütles Oviir.

Isamaa ja EKRE ei ole Oviiri sõnul SALK-ilt sellist teenust saanud. "Kontakt nende erakondadega selles osas puudus. Nendega SALK-il olevat teadmist ei jagatud. Seega nende puhul ei ole võimalust seaduse mõttes rääkida keelatud annetusest," sõnas Oviir.

Oviir ei osanud veel öelda, millal võiks selguda see, kui suure summa peaksid erakonnad SALK-ile kandma.

"Tuleb teha juriidiline analüüs, milline on õige alus hinnaks. Kas see on kulupõhine, on see turu keskmise hinna põhine. Seda tuleb komisjonil veel analüüsida," ütles Oviir.

Oviir märkis, et oma panuse hinnakujundamisse saavad anda ka erakonnad.

Eesti Ekspress avaldas maikuu lõpus artikli, milles keskendus sellele, kuidas SALK eesotsas tuntud ettevõtjatega proovis valimistulemusi mõjutada, eesmärgiga aidata Reformierakonnal, Eesti 200-l ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal valimistel edu saavutada. Täpsemalt puudutas see liberaalse maailmavaatega erakondade toetamist uuringute, nõustamise ja videoreklaamidega.