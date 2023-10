NATO liitlased on mures Putini ja Orbáni sidemete pärast

NATO liikmesriikide ja Rootsi suursaadikud kohtusid neljapäeval Budapestis, et arutada kasvavat muret Ungari süvenevate suhete pärast Venemaaga, teatas USA saatkond AFP-le.

Ungari peaminister Viktor Orbán on säilitanud tihedad sidemed Kremliga ka pärast seda, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin algatas 2022. aasta veebruaris täiemahulise sõja Ukraina vastu.

Kaks liidrit kohtusid teisipäeval Pekingis esimest korda pärast Moskva agressiooni algust.

See oli ka neljapäevase suursaadikute kohtumise peateema, ütles USA saatkonna pressiesindaja AFP-le.

"On murettekitav, et Ungari on otsustanud Putiniga sellisel viisil suhelda," ütles Ühendriikide saadik Budapestis David Pressman USA rahastatud raadiole Vaba Euroopa, mis teatas esimesena saadikute kohtumisest. "Nagu ka kõnepruuk, millega peaminister kirjeldab Putini sõda Ukrainas. Mõlemad väärisid arutamist."

"Me kõik oleme mures, et Ungari peaminister on kohtunud president Putiniga ajal, mil Venemaa sõdib Ukrainaga," rõhutas suursaadik.

"Kui meil on õigustatud julgeolekumuresid, edastame need oma liitlastele ja eeldame, et nad võtavad neid tõsiselt," lisas ta.

Pressman on juba süüdistanud Orbánit selles, et ta seisis kõrvuti "mehega, kelle väed on toime pannud inimsusvastaseid kuritegusid Ukrainas". Ungari valitsus lükkas kriitika tagasi.

"USA suursaadik ei ole pädev Ungari välispoliitikat määrama, sest see on Ungari valitsuse ülesanne," ütles Orbáni kantseleiülem Gergely Gulyas Ungari ringhäälingule ATV.