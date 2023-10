- Axios: USA saadab Iisraelile osa algselt Ukrainale mõeldud laskemoonast;

Axios vahendab, et USA saadab Iisraelile osa algselt Ukrainale mõeldud laskemoonast. ISW analüütiku sõnul on Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal on eelmistest reididest suurim. Krimmi lennuväljal märgati MiG-31 hävituslennukeid.