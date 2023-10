Oluline 21. oktoobril kell 7.00:

Venemaa meedia teatel külastas Putin pärast Hiina-reisi sõjaväe peakorterit Doni-äärses Rostovis.

Ukraina: kolmandik abisaadetistest ei jõudnud armeeni

Ukraina riikliku tolliteenistuse ja kaitseministeeriumi koostöös läbiviidud uurimine tuvastas, et kolmandik viimase aasta jooksul Ukraina sõjaväele annetatud humanitaarabist ei jõudnud väeosadeni, vahendas The Kyiv Independent.

2023. aasta jooksul kontrolliti enam kui 9000 humanitaarabi tarnimist 200 sõjaväeüksusele. Uurimisel ei õnnestunud leida tõendeid 3000 saadetise kohta, et need ka abivajajateni jõudsid.

Selle aasta alguses registreeris Ukraina riiklik tolliamet 653 sõjalisel eesmärgil kaduma läinud humanitaarkauba juhtumit. Mõned puuduvad materjalid hõlmasid soomusvestide kilpe, öövaatlusseadmeid, termokaameraid, droone ja sõjaväesõidukeid.

Teateid võimalikest abivargustest saabuvad ajal, mil Ukraina saab lääneliitlastelt survet likvideerida kõrgetasemeline korruptsioon Ukraina valitsuses.

TASS: Putin külastas sõjaväe peakorterit Rostovis

Venemaa president Vladimir Putin külastas 20. oktoobri öösel Venemaa sõjaväe peakorterit Doni-äärses Rostovis, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Väidetavalt sai Putin olukorrast teate Vene relvajõudude peastaabi ülemalt Valeri Gerassimovilt, kes juhib ka Venemaa sissetungivägesid Ukrainas, vahendas The Kyiv Independent.

"Kaitseministeeriumi kõrgema juhtkonna esindajatega toimusid ka teised vestlused," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Vene meediale.

Vene riigijuhi visiit Rostovisse järgnes tema reisile Uurali mägede lähedal asuvasse Permi. Hiljuti naasis ta Hiinast.

Putin külastas viimati Rostovi peakorterit, mis juhib Venemaa sissetungi Ukrainasse, 19. augustil, et "kinnitada oma autoriteeti" pärast seda, kui linn vallutati korraks Wagneri grupi mässu ajal juunis, teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium.

BNS: Ukraina soovib ATACMS-ide tarnete järjepidevust

Käimas on töö selle nimel, et USA ballistilisi rakette ATACMS tarnitaks Kiievile pidevalt, vahendas portaal Unian reedel Ukraina USA-suursaadiku Oksana Markarova sõnu.

Vastates küsimusele, kas Ukrainasse saabunud ATACMS-ide partii ei jää viimaseks ja kas tarned muutuvad süsteemseks, nagu tavaks HIMARS-itega, oli Markarova ettevaatlik. "Ütlen diplomaatiliselt – me töötame selle nimel väga aktiivselt," märkis ta.

Ukraina rahastamisest rääkides märkis Markarova, et USA president Joe Biden esitas 20. oktoobril taotluse eelarve lisarahastuseks kogu 2024. rahandusaasta tarvis, st alates 2023. aasta oktoobrist, ning praegu käib aktiivne töö selle nimel, et Kongress seda toetaks.

Ajakirjanike küsimusele, millised on võimalused, et Ühendriikide kongress toetab 61,4 miljardi dollari eraldamist Ukrainale, vastas Markarova optimistlikult.

"Vähemalt 61 miljardit. Me töötame endiselt läbi kõiki artikleid ja 61 on midagi, mis on mõeldud eranditult Ukrainale. Kuid on ka mitmeid artikleid, mida saab kasutada paljude riikide puhul," lausus suursaadik.

Diplomaat kinnitas, et Ukrainal on tegelikult tugev parteideülene toetus.