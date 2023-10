"AK. Nädal": kui kallis on kohv Tallinna kohvikuis võrreldes muude suurlinnadega?

Kohvikute populaarsus näitab, et eestlane armastab kohvi ja kuigi hinnad on tõusnud, pole kliente vähemaks jäänud. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, kui kallis on Tallinnas kohvi juua võrreldes teiste suurlinnadega ja millest koosneb näiteks ühe lemmiku – cappuccino – hind kohvikus.

Küllap on paljud eestlased tuttavad Itaalia kohvikute madalate hindadega ja ka näiteks Kanaaridel ei pea kohvile palju kulutama.

"Espresso, must kohv, kohv kondenspiimaga või latte maksab üks euro. Tavaline kohv piimaga on kaks eurot ja americano 1.20," loetles La Palmas asuva La Cabana kohviku omanik Judith Acosta Rodriguez.

Kanaaride valitsus soovib, et nende ettevõtja kasutaks kohalikku toorainet, seetõttu imporditud kohviuba tollitakse. Ka säästab neid seitsmeprotsendine niinimetatud müügimaks, samas kui mandril tuleb tasuda 21-protsendilist käibemaksu.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" tegi väikese ringreisi ja vaatas, kui palju maksavad mujal eestlaste kaks lemmikut, must kohv ja cappuccino.

"Varssavis maksab cappuccino 14,50 žlottides ehk eurodes 3,27. Ja väike must kohv, espresso laadne maksab 10 žlotti ehk umbes 2,25. Päris soodsad hinnad," rääkis Varssavis kohvikut külastanud ajakirjanik Epp Ehand.

"Brüsseli eurokraatide seas populaarsel Place Jourdanil tuleb musta kohvi eest välja käia 2.70 ning cappuccino eest 3.50. Ning kui on soov saada cappuccinot taimse piimaga, siis tuleb lisaks maksta 30 senti," ütles ajakirjanik Joosep Värk Brüsseli kohviku hindade kohta.

"USA pealinna Washingtoni ümbruses on kohvihinnad päris krõbedad. Tavaline must kohv maksab umbes kolm eurot, cappuccino 4,50," sõnas ERR-i Washingtoni korrespondent Maria-Ann Rohemäe.

"Stockholmi kesklinna kohvikus võtsime kaks kohvi: cappuccino nende mõistes väike kogus maksab 4,80 ja kõige tavalisem must kohv, mis on ka väike, maksab 2,80," ütles Stockholmi kohvikus käinud Margitta Otsmaa.

"Millal teie viimati kohvi eest kolmekohalise summa maksite? Island on Šveitsi järel maailmas kalliduselt teine riik. Tass cappuccinot maksis Reykjaviki kesklinna kohvikus 765 Islandi krooni ehk 5.25 eurot," rääkis Ave Häkli.

"Kahtlemata on võimalik Islandi hindadega kohvi saada ka mõnest Eesti nišikohvikust. Laias laastus sarnaneme Poolaga, sest kesklinnas maksab meile väike tass cappuccinot 3,20 eurot ja väike must kohv kolm eurot," rääkis Veronika Uibo.

Kohvi turuhind määratakse kaubabörsidel, aga lisaks turuhinnale mõjutab kohvi hinda õiglase kaubanduse lisatasu ning loomulikult kohvioa kvaliteet. Piimakohvide puhul mõjutab hinda ka piimavalik.

"Mitte kõikjal Euroopas ei saa alati värske piimaga kohvi juua tegelikult. Eestlaste jaoks ei ole mõeldav, et ma kauasäiliva piimaga valmistan kohvi, aga kauasäiliva piima plussid tegelikult on see, et sul ei ole hoiustuskulu külmkappide näol, elektri näol," selgitas Caffeine Eesti brändi ärijuht Annika Andresen.

Kohvikus kohvi nautides ei maksa klient vaid kohvi ja piima eest.

"Me räägime tööjõukulust, me räägime tööjõu koolitamise kulust, me räägime tegelikult rendist, me räägime kommunaalidest, me räägime halduskuludest, kui kohvimasinad lähevad katki, mis iganes asjadeni välja. Tegelikult kõik see tuleb arvestada hinna sisse," rääkis Andresen.

Et Tallinna kesklinnas on rendipinna hind ligi viiendiku võrra tõusnud, on ka kohvi nautimine kohvikus kallim. Sellegipoolest on kliente aastases võrdluses 12 protsenti rohkem.

"Ma ei teagi, kas see inimestel veel ikkagi ei ole piisavalt tunda või siis teine variant, et see ongi see hea, meeldiv emotsionaalne asi, millest ei taheta lasta lahti," ütles Andresen.