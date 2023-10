Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas esmaspäeval, 23. oktoobril:

- Iisraeli kaitseminister: sõjaline operatsioon Gazas võib kesta kuid;

- Iisrael teatas kahe Hezbollah' raku tabamisest Lõuna-Liibanonis;

- Macron sõidab Iisraeli kõnelustele Netanyahuga;

- Biden ja Netanyahu lubasid abi jätkumist Gazasse;

- Biden arutas Lähis-Ida olukorda lääneliitlaste juhtidega.

Iisraeli kaitseminister: sõjaline operatsioon Gazas võib kesta kuid

Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti sõnul võib sõjaline kampaania Gazas kesta mitu kuud, kuid selle lõpuks Hamasi enam ei ole.

"Tegemist peaks olema meie viimase maapealse operatsiooniga Gazas, sel lihtsal põhjusel, et pärast seda Hamas lakkab olemast," ütles Gallant.

Kaitseminister kiitis Iisraeli õhuväe tegevust ning lisas, et maapealne operatsioon Gazas algab varsti.

Iisrael teatas kahe Hezbollah' raku tabamisest Lõuna-Liibanonis

Iisraeli õhuvägi ründas edukalt kahte Hezbollah' rakku Liibanoni territooriumil esmaspäeva hommikul.

Ametnike sõnul oli tegemist ennetava löögiga, sest rakud valmistusid Iisraeli territooriumi rakettidega ründamiseks.

Üks rakk asus Iisraeli piirlinna Mattati lähedal. Liibanoni meediaväljaanne NNA teatas Iisraeli õhurünnakust Aitarouni küla lähedal, mis asub 13 kilomeetri kaugusel Mattatist. Hetkel pole selge, kas tegemist on sama juhtumiga, millele viitab iisraeli sõjavägi, vahendab BBC.

Macron sõidab Iisraeli kõnelustele Netanyahuga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastab teisipäeval Tel Avivi, et pidada läbirääkimisi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, teatas tema ametkond.

Presidendi visiit toimub rohkem kui kaks nädalat pärast seda, kui Hamasi võitlejad tungisid 7. oktoobril Gaza sektorist Iisraeli ja tapsid vähemalt 1400 inimest, kellest enamik tsiviilisikud.

Nende hulgas oli 30 Prantsusmaa kodanikku.

Seitse Prantsusmaa kodanikku on endiselt teadmata kadunud. Üks prantslanna on Hamasi pantvangide seas. Macron on öelnud, et ka teisi peetakse pantvangideks, kuid kinnitust pole veel saadud.

Biden ja Netanyahu lubasid abi jätkumist Gazasse

USA president Joe Biden ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu leppisid pühapäeval pärast teist abikonvoid Egiptusest Gazasse kokku, et selline abi jätkub, teatas Valge Maja.

"Liidrid kinnitasid, et nüüd jätkub selle kriitilise abi vool Gazasse," teatas Valge Maja pärast kahe liidri telefonivestlust.

Egiptusest suundusid varem päeval Gaza sektorisse esimesed kütuseveokid, teatasid piiriületuspunkti ametnik ja sündmuskohal viibinud AFP ajakirjanik.

"Kuus veokit kütusega kahe haigla elektrigeneraatorite jaoks liikusid üle piiri," kinnitasid allikad.

Egiptusest suundus enne seda Gaza sektorisse 17 veokit hädavajaliku abiga.

Päev varem pääses Egiptusest Gazasse 20 veokit meditsiiniabi, toidu ja veega.

ÜRO hinnangul oleks vaja iga päev saata umbes 100 abiveokit, et rahuldada kõige pakilisemaid vajadusi piirkonnas, kus pärast äärmusrühmituse Hamas äkkrünnakut Iisraelile 7. oktoobril on saanud juudiriigi pommitamistes ja õhurünnakutes surma üle 4600 inimese.

Biden arutas Lähis-Ida olukorda lääneliitlaste juhtidega

USA president Joe Biden arutas pühapäeval Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi sõda lääneliitlaste juhtidega, teatas Valge Maja.

Lisaks Bidenile osalesid konverentskõnes Kanada peaminister Justin Trudeau, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Olaf Scholz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak.

"Biden rääkis Suurbritannia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia liidritega," edastati Valge Maja teadaandes.

"Riigijuhid kordasid oma toetust Iisraelile ja selle õigusele end terrorismi eest kaitsta ning kutsusid samal ajal kinni pidama rahvusvahelisest humanitaarõigusest, mille seas tsiviilisikute kaitsmisest," seisis Valge Maja arutelude ettekannetes.

"Ühtlasi arutasid riigipead Iisraeli ja Hamasi sõjas lõksu jäänud kodanikke ja eriti nende abistamist, kes soovivad Gazast lahkuda. Liidrid väljendasid kohustust koordineerida abi tagamaks pidevat ja ohutut juurdepääsu toidule, joogiveele, arstiabile ning muude humanitaarvajaduste rahuldamist," lisati teadandes.

Samuti lubasid riigipead tihedat diplomaatilist koordineerimist, et tõkestada konflikti levikut, säilitada stabiilsus Lähis-Idas ning töötada poliitilise lahenduse ja püsiva rahu nimel.

