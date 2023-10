Fico: Slovakkia lõpetab sõjalise abi Ukrainale

Sel nädalal ametisse naasnud Slovakkia populistlik peaminister Robert Fico teatas neljapäeval, et tema valitsus lõpetab sõjalise abi Ukrainale.

Uudisteportaali Unian teatel vihjas Fico, et Ukraina ei pruugi saada riigilt sõjalist abi veel kümne aastagi pärast.

Tema sõnul on Kiievi jaoks tulemuslikum rääkida veel 10 aastat rahust, kui kasutada tulutult üksteise tapmiseks relvi. Peaminister ütles seda parlamendi Euroopa asjade komisjoni liikmetele peetud kõnes, kirjutab Evropeiska Pravda.

Fico tegi enne neljapäeval Brüsselis algavat Euroopa Liidu valitsusjuhtide tippkohtumist avalduse, et tema valitsus ei toeta Ukrainale sõjalise abi andmist.

Samuti ütles Slovakkia peaminister, et Venemaal on sõjas Ukrainaga sõjategevuse praeguses järgus rohkem territoriaalseid saavutusi.

Fico ütles parlamendisaadikutele, et Slovakkia ei tarni enam Ukrainale relvastust, kuid jätkab humanitaarabi andmist naaberriigile, edastas uudisteagentuur AFP.

"Ma toetan null sõjalist abi Ukrainale. Sõjategevuse kohene peatamine on parim lahendus, mis meil on Ukrainale. EL peaks muutuma relvade tarnijast rahutegijaks," lisas Fico.

"Ma ei hääleta ühegi Venemaa-vastase sanktsiooni poolt, kuni me pole näinud analüüse nende mõjust Slovakkiale," ütles Fico. "Kui on selliseid sanktsioone, mis meid kahjustavad, nagu on enamik sanktsioone, siis ma ei näe põhjust neid toetada."

Venemaa ütles neljapäeval omakorda, et Slovakkia otsusel peatada sõjaline abi Ukrainale ei ole 20 kuud kestnud sõjategevusele olulist mõju.

"Slovakkial ei olnud relvatarnetes nii suurt osa, vaevalt, et see kogu protsessi mõjutab," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vastuseks ajakirjanike küsimusele Bratislava otsuse kohta.