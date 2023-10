Tallink kasvatas kolmandas kvartalis kasumit

Kolmandas kvartalis oli ettevõtte müügitulu 241 miljonit eurot ehk kuus protsenti vähem. Reisijate arv kahanes samuti kuus protsenti 1,78 miljonini.

Vähenemise taga on Tallinki otsus rentida välja laevad Silja Europa ja Galaxy, tehes 16,6 protsenti vähem väljumisi kui mullu samal ajal. Samuti kärpis ettevõte töötajate arvu. Mahud seeläbi vähenesid, aga kasumlikkus kasvas.

Ühtlasi suurenes võrreldes mullusega müügitulu piletimüügist, hotellimajutusest ja laevade väljaprahtimisest.

"2019. aastal me vedasime kolmandas kvartalis 1,3 miljonit reisijat rohkem kui nüüd kolmandas kvartalis, aga tulemus oli praktiliselt sama. Nii et see näitabki, et see uus mudel, et me kõiki laevu ei opereeri liinil ise, vaid liinil on selline kapatsiteet, milleks on olemas ka nõudlus, et ülejäänuid laevad teenivad siis kuskil mujal tulu, see on hetkel tänases majanduskliimas õige otsus," ütles Tallink Grupi juht Paavo Nõgene "Aktuaalsele kaamerale".

Kontserni auditeerimata puhaskasum moodustas kolmandas kvartalis 48,7 miljonit eurot ehk 28,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal, ettevõtte EBITDA moodustas 82,1 miljonit eurot, mis on 21,3 protsenti rohkem võrreldes 2022. aasta sama perioodiga.

Ettevõtte investeeringud moodustasid kolmandas kvartalis 6,1 miljonit eurot, aasta varem samal ajal olid need 5,5 miljonit eurot.

Aasta esimese üheksa kuuga kasvas kontserni auditeerimata müügitulu aastavõrdluses 13 protsenti 641,6 miljoni euroni ja üheksa kuu puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot. Mullu samal perioodil oli ettevõtte puhaskahjum 2,8 miljonit eurot.