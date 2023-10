Sõja 612. päev: Ukraina võimud teatasid plahvatustest Hersonis

Oluline 28. oktoobril kell 21.58:

- Venemaa rünnakud Hersonile, Sumõ oblastile ja Krivõi Rihile;

- Venemaa: Ukraina droon tabas Kurski tuumajaama tuumajäätmehoidlat;

- Euroopa Liit kinnitas jätkuvat Ukraina abistamist;

- Ungari ähvardab vetostada 12. Venemaa sanktsioonide paketi;

- Ukraina lõi idarindel laupäeval tagasi pea poolsada venelaste rünnakut;

- Maltal arutati Ukraina rahuplaani;

- USA esindajatekoja spiiker: me ei saa lubada Putinil peale jääda;

- ISW: Venemaa värbab vägisi Ukraina sõjavange, rikkudes Genfi konventsiooni;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 740 sõdurit ja 22 tanki;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa võimud nõuavad sõjaväelt suuremaid vallutusi;

- Zelenski esitab sõja lõpetamise plaani rahukõneluste kolmanda vooru ajal Maltal;

- Umerov: Venemaa on kaotanud Avdijivka lahingutes 4000 sõdurit

Venemaa andis löögi Hersoni kesklinnale

"Hersonis toimus mitu plahvatust. Vaenlane tabas eelkõige linna keskosa. Kahjustada said mitmed ärid. Teave ohvrite kohta on selgitamisel," kirjutas ta, vahendas BBC.

Hiljem selgus, et rünnakus sai viga üks inimene.

Plahvatustest teatati ka Dnipro äärelinnas ja Krivõi Rihis. Dnipropetrovskis ja Zaporožžjas on välja kuulutatud õhuhäire.

Venemaa ründas ka Sumõ oblastis viit asulat, mille pihta andsid 12 lööki.

Ukraina õhutõrje hävitas 27. oktoobril Mõkolaivi oblastis kolm juhitavat raketti X-59 ja Hersoni oblasti kohal kaks drooni Lancet, teatas Ukraina Lõuna õhuväejuhatus.

Venemaa: Ukraina droon tabas Kurski tuumajaama tuumajäätmehoidlat

Ukraina droon tabas tuumajäätmehoidlat Kurski tuumajaama alal, kahjustades hoidla seinu, teatas Venemaa välisministeerium. Lisaks tabasid kaks drooni administratiivhoonekompleksi.

Ministeerium lisas, et Kiiev pidi teadma, et taoline rünnak oleks võinud põhjustada tuumakatastroofi.

Kurski tuumajaam teatas, et ohvreid ei ole ning kiirgustasemed üle normi ei tõusnud. Jaam jätkas tavapärast tööd.

Ungari ähvardab vetostada 12. Venemaa sanktsioonide paketi

Ungari vetostab Euroopa Liidu 12. sanktsioonide paketi Venemaale, kui sinna kirjutatakse sisse sanktsioonid Vene gaasi-, nafta- ja aatomienergiasektorile, ütles Ungari välisminister Peter Szijjarto Vene riiklikule uudisteagentuurile Ria Novosti.

"Ma võin öelda kindlalt: kui järgmine pakett sisaldab miskit, mis käib vastu meie rahvuslikele huvidele, siis ei nõustu me selle käikulaskmisega," lausus ta.

Szijjarto lisas, et Venemaa pole Ungarile teinud midagi halba, vaid vastupidi, aitas päästa ungarlasi, kui andis neile ligipääsu vaktsiinidele.

Ukraina lõi idarindel laupäeval tagasi pea poolsada venelaste rünnakut

Ukraina väed lõid laupäeval idarindel tagasi 48 Vene vägede rünnakut, sealhulgas Avdijivka, Kupjanski, Bahmuti ja Marinka liinidel, teatas Ukraina kindralstaap.

Venelased jätkasid rünnakuid Avdijivka ümbruses, kus löödi tagasi 10 rünnakut. Vene väed püüdsid tagasi võita kaotatud positsioone Klištšijivka ja Anrdijivka lähedal, kuid kõik kuus rünnakut löödi tagasi, teatas kindralstaap.

Maltal arutati Ukraina rahuplaani

65 riigi julgeolekunõunikud kogunesid nädalavahetuseks Maltale, kus arutatakse taas Ukraina koostatud rahuplaani Venemaaga sõja lõpetamiseks.

Tegu on kolmanda taolise kohtumisega ning taas pole Venemaad kutsutute hulgas.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski esitatud rahuplaani punktide seas on Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine, Vene vägede väljaviimine, toidu- ja energiavarude kaitse, tuumaturvalisus ja kõigi vangide vabastamine.

Euroopa Liit kinnitas jätkuvat Ukraina abistamist

Euroopa Liidu liidrid avaldasid reedel toetust ettepanekule kasutada Ukraina ülesehitamiseks miljardeid eurosid läänes seotud Venemaa varadelt.

Euroopa Ülemkogu lubas pakkuda Ukrainale ja selle rahvale tugevat finants-, majandus-, humanitaar-, sõjalist ja diplomaatilist tuge nii kaua kui vaja.

USA esindajatekoja spiiker: me ei saa lubada Putinil peale jääda

USA esindajatekoja uus spiiker Mike Johnson võttis vastupidiselt eeldustele Ukraina suhtes toetava ja Venemaa suhtes karmi hoiaku, vahendas The Kyiv Independent.

"Me ei saa lubada Vladimir Putinil Ukrainas peale jääda, sest ma ei usu, et ta sellega peatuks," ütles Johnson Fox Newsile esimeses intervjuus pärast ametisse nimetamist.

Johnson hääletas regulaarselt Ukrainale antava abi vastu ja pärast nädalaid kestnud segadust tagandatud esindaja Kevin McCarthy väljavahetamiseks toetas teda spiikri kohale Ukraina suhtes skeptiline tiib.

ISW: Venemaa värbab vägisi Ukraina sõjavange, rikkudes Genfi konventsiooni

Ameerika Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel sunnib Venemaa Ukraina sõjavange ühinema niinimetatud vabatahtlike jõududega, et osaleda edaspidi Ukraina-vastases sõjategevuses.

Instituut kirjutas, et oktoobri lõpus värbas vabatahtlike üksus "Bogdan Hmelnitski" sunniviisiliselt 70 Ukraina sõjavangi, keda hoiti erinevates Venemaa kolooniates.

Ameerika eksperdid väidavad, et nad on praegu väljaõppel ja eeldatavasti saadetakse peagi rindele. Nad ei täpsusta, kui palju selliseid koosseise on juba loodud, kuid rõhutavad, et tegemist on Genfi sõjavangide konventsiooni jämeda rikkumisega.

Konventsioon sätestab, et sõjavange ei saa saata sõjatsooni ega hoida sõjapiirkonnas, kus nad võivad tule alla sattuda. Samuti ei tohi dokumendi kohaselt kasutada sõjavange elule ja tervisele ohtu kujutaval tööl.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 740 sõdurit ja 22 tanki

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 298 420 (võrdlus eelmise päevaga +740);

- tankid 5167 (+22);

- jalaväe lahingumasinad 9749 (+23);

- suurtükisüsteemid 7180 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 834 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 558 (+2);

- lennukid 320 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5399 (+9);

- tiibraketid 1541 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9524 (+11);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1011 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa võimud nõuavad sõjaväelt suuremaid vallutusi

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et viimase nädala jooksul on Donetski oblasti Avdijivka linna ümber jätkunud rasked,segased lahingud.

"Venemaa on arvatavasti panustanud piirkonda kuni kaheksa brigaadi elemente. Tõenäoliselt on need elemendid suurimate kaotuste arvuga sel aastal," kirjutasid britid.

Suubritannia kaitseministeerium märgib, et Vene natsionalistidest sõjablogijad on sõjaväe taktikat operatsioonis karmilt kritiseerinud. "Operatsiooni olemus viitab sellele, et Venemaa põhiline sõjalispoliitiline väljakutse jääb samaks, nagu see on olnud kogu sõja ajal," seisis kaitseministeeriumi postituses.

"Poliitilised liidrid nõuavad suurema territooriumi hõivamist, kuid sõjavägi ei suuda tõhusat operatiivtasandi ründetegevust luua," märkisid britid.

Zelenski esitab sõja lõpetamise plaani rahukõneluste kolmanda vooru ajal Maltal

Maltal algab Ukraina algatatud rahuläbirääkimiste kolmas voor. Kahepäevasel tippkohtumisel osalevad enam kui 50 riigi esindajad – riikliku julgeoleku ja poliitilised nõunikud ning rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, vahendas venekeelne BBC.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitleb oma kümnepunktilist sõja lõpetamise plaani kinnistel kohtumistel.

Rahuplaan nõuab Venemaalt kõigi vägede väljaviimist Ukrainast, sealhulgas 2014. aastal annekteeritud Krimmi territooriumilt.

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak märkis, et kohtumine saadab võimsa signaali ühtsuse säilitamise kohta Ukraina ümber.

Tema sõnul käsitletakse kohtumisel viit põhiteemat - toidujulgeolek, energiajulgeolek, tuumajulgeolek, humanitaarküsimused ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine.

Foorumil osalejate seas on EL-i riigid, USA, Suurbritannia, Venemaa ja Ukraina vahelise vahendajana tegutsenud Türgi ning ka mõned BRICS-i liikmed.

Venemaa esindajad üritusel ei osale. Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova nimetas läbirääkimisi "avalikult Venemaa-vastaseks sündmuseks".

Tippkohtumise korraldajad loodavad vastu võtta ühise lõppavalduse. Selle aasta alguses Saudi Araabias ja Taanis peetud sarnased kohtumised lõppesid ilma lõpliku avalduseta.

Umerov: Venemaa on kaotanud Avdijivka lahingutes 4000 sõdurit

Vene väed on kaotanud lahingutes Avdijivka pärast umbes 4000 sõdurit, ütles Ukraina kaitseminister Rustem Umerov laupäeval telefonikõnes USA ametivennale Lloyd Austinile, vahendas portaal Kyiv Independent ministeeriumi teadet.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi oli päev varem öelnud, et Venemaa on Doneksti oblastis Donetski linna lähedal asuvat Avdijivkat tagasi vallutada üritades kaotanud vähemalt brigaadi jagu sõdureid.

Vene relvajõudude brigaadis võib olla 2000-8000 sõdurit.

Vene väed on Avdijivkat viimastel nädalatel üha ägedamalt rünnanud ning linna ümberpiiramiseks on kohale toodud suured jõud. Suured on ka kaotused elavjõus ja relvades.

Umerov tänas Austinit ka USA jätkuva toetuse eest Ukrainale.

Uued USA ATACMS-id aitavad Ukrainal rünnata kaugemale rindejoone taha ja tabada Venemaa komandopunkte, ütles ta.

Ukraina hakkas ATACMS-e kasutama 17. oktoobril, rünnates neist edukalt Venemaa lennuvälju okupeeritud aladel ning hävitades üheksa helikopterit ja muud sõjatehnikat. Ka mitukümmend sõdurit sai surma.

Riikliku julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles teisipäeval, et ameeriklastelt saadud kaugmaarelvad ületavad ootusi.