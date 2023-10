Oluline 30. oktoobril kell 6.10:

- Okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi;

- ISW: Vene marurahvuslased kurtsid, et võimud ei tegutsenud Dagestanis antisemiitliku jõugu laiali ajamisel piisavalt jõuliselt.

Okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi

Sevastopolis oli kuulda öösel plahvatusi ning Venemaa okupatsioonivõimude poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner Mihhail Razvozžajev teatas, et Musta mere laevastik tõrjub Ukraina droonirünnakut.

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate Vene vägede ründamist.

Hiljem teatas Vene kaitseministeerium, et Krimmi lähedal märgati ja tabati kolm Ukraina veealust drooni.

29. oktoobril väitis Venemaa, et hävitas Musta mere ja okupeeritud Krimmi loodeosa kohal ühtekokku 36 Ukraina drooni.

Vene kaitseministeeriumi väitel hoiti sellega ära Ukraina katse korraldada droonidega terrorirünnak Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvatele objektidele.

Portaali TSN.ua teatel kostis ööl vastu pühapäeva Krimmist plahvatusi.

ISW: Vene marurahvuslased kurtsid, et võimud ei tegutsenud Dagestanis antisemiitliku jõugu laiali ajamisel piisavalt jõuliselt

Venemaa marurahvuslased muretsevad, et antisemiitlikud meeleavaldused levivad Dagestanist ja Põhja-Kaukaasiast mujale Venemaale. Mõned marurahvuslased muretsevad, et selle käigus võib riigis puhkeda Venemaa-vastane tegevus. Marurahvuslased kardavad, et olukord võib hakata meenutama 1990. aastaid, kui Tadžikistanis ja Tšetšeenias tapeti etnilisi venelasi. Marurahvuslased kurtsid veel, et võimud ei reageerinud Dagestanis piisavalt jõuliselt, vahendas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Vene sõjablogijad väitsid veel, Venemaa õhudessantvägede ülemjuhataja kindralpolkovnik Mihhail Teplinski sai Hersoni suunal tegutseva Vene vägede rühmituse Dnepr juhiks. ISW ei saa sõjablogijate väiteid kinnitada ega ümber lükata.