IAEA hinnangul saab Eesti tuumaprogrammiga jätkata

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri esindajad (IAEA) lõpetasid Eestis INIR (Integrated Infrastructure Review) ekspertmissiooni, et hinnata Eesti valmisolekut tuumaenergia kasutuselevõtuks ja leidsid, et Eesti saab jätkata teed tuumaenergia kasutusele võtmiseks.

Ekspertide rühm jõudis arusaamisele, et Eesti on välja töötanud põhjaliku hinnangu oma tuumaenergia infrastruktuuri vajadustele, et valitsus saaks otsustada, kas käivitada tuumaenergiaprogramm.

"Eesti on hästi organiseeritud oma ettevalmistustes otsuseks käivitada tuumaenergiaprogramm, et toetada riigi õiglast üleminekut süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele," ütles IAEA tuumainfrastruktuuri arendamise osakonna operatiivjuht ja missiooni meeskonnajuht Eric Mathet.

"Viimastel päevadel toimunud avatud aruteludel täheldasime Eesti kõrgelt motiveeritud ja kompetentsete spetsialistide tugevat pühendumust tuumaenergiaprogrammi jaoks vajaliku infrastruktuuri arendamisele," märkis ta.

Mathet soovitas Eestil luua sõltumatu riigi kontrollorgan, mis tuumaenergia üle järelevalvet peab. Samuti soovitas ta hakata tegelema tööjõu planeerimise ja regulatsioonide välja töötamisega, et programm ajaliselt toppama ei jääks.

Meeskond ütles, et Eesti peab nüüd valmis saama põhjaliku aruande, mis toetaks otsust potentsiaalse tuumaenergiaprogrammi kohta, sealhulgas selgete tähtaegadega suuremateks tegevusteks. Samuti leidis meeskond, et Eesti peab programmi järgmise etapi toetamiseks oma plaanid ja poliitikad lõpule viima ning täiendavalt kaaluma oma õigusliku ja regulatiivse raamistiku väljatöötamist.

INIR-missiooni tulemuste põhjal töötavad IAEA ja Eesti välja integreeritud tööplaani, et pakkuda koordineeritud tuge, mis on kooskõlas riigi tuumaenergiaprogrammi edasise arenguga.

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergeetika töörühma juht Antti Tooming ütles, et tervitab töörühma järeldusi, mis integreeritakse töörühma tervikaruandesse. "Missioon andis meile kindlustunde, et oleme oma tuumaenergeetikaga seotud kaalutlustes õigel teel ja andis väärtuslikku teavet järgmise faasi järeltegevusteks, kui Eesti otsustab tuumaenergia kasutusele võtta."

Toomingu sõnul olid arutalud rasked, aga tulemus rõõmustav.

Möödunud esmaspäeval saabunud eksperdid hindasid Eesti ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtu küsimuses põhimõttelise otsuse langetamiseks.