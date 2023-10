ERR Harkivi oblastis: Ukraina sõdurid Kupjanski all moonapuuduse üle ei kurda

Ukraina sõdurid hoiavad Kupjanski all tagasi Vene vägede pealetungi. Selleks kasutatakse ka nõukogudeaegset suurtükki D-44, mis on 80 aasta vanune, aga töötab ikka hästi.

"Täislaenguga on laskeulatus 15 860 meetrit. Kõige tähtsam selle relva juures on aga see, et see on 99,8 protsenti täpne," rääkis sõjaväelane Artem. "Sellele pole võrdset. Mis siis, et pole uus. See ehitati kestma igaveseks. Selle kaliiber on 85mm ja see töötab perfektselt," lisas ta.

Ukraina suurtükiväelased kurdavad tavaliselt moonapuuduse üle. Eriti napib mürske nõukogudeaegsetele relvadele. ERR küsis, kuidas Kupjanski juures lood on.

"Laskemoona saame lääne partneritelt. Moonapuudust pole. Sellist olukorda, et meil on sihtmärk ja moona ei ole, ei ole veel ette tulnud. Laskemoona jagub," ütles Oleksandr.

"Käivad jutud, et saame varsti 155-kaliibrilised relvad, aga millised täpselt, seda veel ei tea," sõnas Oleksandr.

Varjendis on kasutusel aga umbes Brežnevi ajast pärit sideaparaat. Tahvelarvuti Oleksandri käes on aga kaasaegne.

Lääne relvade saabumiseni peavad aga mehed sõdima sellega, mis neil olemas on. Paljud sõjaeksperdid on viimasel ajal väitnud, et Vene võimud olid sunnitud osa vägesid Kupjanski alt Avdijivka rindele viima, kus nad samuti aktiivselt peale tungivad.

Oleksandri sõnul ei ole näha, et Kupjanski juures kergemaks oleks läinud.

"Ma ei ütleks, et on vaiksemaks jäänud. Viimased kolm nädalat on olnud väga intensiivsed. Me oleme siin kaitses ja proovime kõiki vaenlase rünnakuid tagasi tõrjuda," sõnas ta.

Vene vägede peamiseks eesmärgiks sealkandis on ära võtta strateegiliselt tähtis Kupjansk-Uzlovõi raudteesõlm.