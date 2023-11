Sõja 615. päev: USA: abi peatamise korral saadaks Putinit Ukrainas edu

USA kaitseminister: USA abi peatamise korral saadaks Putinit Ukrainas edu. Okupeeritud Donetskis toimusid tugevad plahvatused. Venemaal Permi krais leidis aset plahvatus lõkeainetehases. Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas, teatas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates. Valge Maja teatas esmaspäeval, et Mahhatškala lennujaamas lahvatanud vägivald Iisraeli ja juudi reisijate vastu meenutab varasemate ajalooperioodide pogromme Venemaal.

Ukraina peastaap: Venemaa püüdis taastada kaotatud positsioonid Andrijivka ja Klištšijivka lähedal

Ukraina peastaabi sõnul püüdsid Vene okupatsiooniväed taastada varem kaotatud positsioonid Andrijivka ja Klištšijivka all Donetski oblastis Bahmuti linna lähedal, kuid Vene rünnakud nurjusid.

Kokku leidis ööpäeva jooksul 59 kokkupõrget Ukraina ja Vene vägede vahel. Venemaa teostas seitse raketirünnakut ja 65 õhurünnakut, kaasa arvatud rünnati asulaid.

Venemaa kasutas neli raketti Iskander-M ja õhutõrjesüsteemi S-400 tsiviiltaristu objektide ründamiseks, mille tagajärjel said tsiviilisikud haavata.

Ukraina õhuvägi viis läbi 17 õhurünnakut Venemaa sõjaliste sihtmärkide pihta. Samuti hävitas Ukraina kahte Venemaa ründedrooni.

Lisaks Bahmuti piirkonnale leidsid aset ägedad lahingud Avdijivka ja Marjinka all, kus toimus vastavalt 15 ja 20 kokkupõrget Ukraina ja Vene vägede vahel. Samuti leidis aset 10 kokkupõrget Kupjanski suunal.

Ukraina enda väed jätkuvad vasturünnakutega Melitopoli suunal ja Bahmuti all.

Okupeeritud Donetskis leidsid aset tugevad plahvatused

Vene vägede poolt okupeeritud Donetskis leidsid aset tugevad plahvatused, sotsiaalmeedias levivate piltide järgi põleb raudteepeatuses tsisternides olnud kütus.

Kokku oli kuulda neli plahvatust ning põleva kütuse leeke on näha mitme kilomeetri kauguselt.

USA kaitseminister: USA abi peatamise korral saadaks Putinit Ukrainas edu

Venemaa autoritaarset presidenti Vladimir Putinit saadaks edu tema püüetes hõivata Ukraina maa-alasid, kui Ühendriigid peataksid oma toetuse Kiievile, hoiatas teisipäeval USA kaitseminister Lloyd Austin.

"Võin garanteerida, et ilma meie toetuseta saadaks Putinit edu," ütles Austin senati istungil, millel arutati täiendavat rahastust riiklikele julgeolekuhuvidele, kuhu alla kuulub ka Ukraina, mida püütakse toetada esitatud eelnõu kohaselt 44,4 miljardi dollariga.

"Kui me tõmbame neilt praegu vaiba jalge alt, siis saab Putin vaid tugevamaks ja ta on edukas selles, mida ta teha tahab seoses oma naabri suveräänse territooriumi omandamisega," ütles minister.

Kuleba kutsus tugevdama maksimaalselt Ukraina õhutõrjevõimekust

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus teisipäeval tugevdama maksimaalselt riigi õhutõrjevõimekust, märkides, et Venemaa rünnakutes rivist välja löödud taristu parandamine nõuab hiljem oluliselt suuremaid ressursse.

"Ukraina toetamise lihtne matemaatika. Üks Patrioti rakett = 4,1 miljonit dollarit. Üks rivist välja viidud energiaplokk = 19,1 miljonit dollarit. Just seetõttu on mõtet praegu maksimaalselt tugevdada Ukraina õhutõrjet, et hoida ressursse hiljem kokku," kirjutas ta suhtlusplatvormil X.

"Inimelud, mida õhutõrje päästab, on hindamatud," lisas Kuleba.

Bideni administratsioon palus USA Senatit toetama korraga Ukraina ja Iisraeli abistamist

USA kaitseminister Lloyd Austin ja USA välisminister Antony Blinken palusid USA Senatit heaks kiitma 106 miljardi dollari eraldamist Ukraina, Iisraeli ja Taiwani aitamiseks ning USA lõunapiiri tugevdamiseks.

Blinken ütles, et tänu USA abile osutus Ukrainasse tungimine Venemaa jaoks strateegiliseks läbikukkumiseks.

Venemaal leidis aset plahvatus lõkeainetehases

Permi krais Solikamski linnas tegutsevas lõhkeaineid ja laskemoona tootvas tehases "Ural" toimus teisipäeval plahvatus.

Kuigi Vene riigimeedia väidab, et plahvatus polnud ulatuslik, levivad sotsiaalmeedias pildid suurest suitsusambast plahvatuspaiga kohal.

"Ural" on üks suurimaid laskemoona tehaseid Venemaal.

Ukrainas töötas õhuhäire

Teisipäeva hommikul töötasid Ukrainas Vene õhujõudude ohu tõttu õhuhäire sireenid.

Õhuhäire töötas Mõkolajivi, Hersoni, Sumõ, Kirovohradi, Tšerkassõ, Odessa, Tšernihivi, Donetski, Dnipropetrovski, Harkivi, Zaporižžja ja Žõtomõri oblastis.

Kell 11:37 õhuhäire tegevus lõppes.

Ukraina raketirünnak tabas Vene S-300 õhutõrjesüsteemi Krimmis

Vene sotsiaalmeediakanalite teatel tabas esmaspäeval Ukraina raketirünnak okupeeritud Krimmis asuvat õhutõrjesüsteemi S-300.

Esmaspäeval teatas Ukraina sõjavägi Krimmis sõjalise sihtmärgi tabamisest, kuid ei täpsustanud toimunu detaile.

Vene sotsiaalmeediakanalite teatel sai Jevpatorija linna lähedal asuv Vene õhutõrjesüsteem S-300 Ukraina raketilöögi tagajärjel oluliselt kahjustada.

ISW: Ukraina väed liikusid edasi Zaporižžja oblasti lääneosas

Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas, teatas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid edasi Kurdjumivka ümbruses. See asula paikneb Bahmuti linna lõunatiival. 29. oktoobrist pärit geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed on teinud väikseid edusamme ka Robotõne ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi väed jätkavad pealetungioperatsioone Bahmuti lähedal ja pealetungioperatsioone Melitopoli suunas.

ISW vahendas, et Venemaa jätkab Avdijivka ümbruses Storm-Z üksuste kasutamist. Need üksused koosnevad peamiselt vangidest. Vene väed on ägedates rünnakutes Ukraina Donetski oblastis asuvale Avdijivka linnale kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning saadavad Storm-Z üksused kahurilihaks. Sarnast taktikat kasutas Venemaa varem ka Bahmuti piirkonnas.

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja kolonel Oleksandr Štupun kinnitas 30. oktoobril samuti, et Venemaa saadab Storm-Z üksused kahurilihaks. Üks Vene sõjablogija ütles, et Vene väed ründavad siis ilma suurtükiväe toetuseta. Veel üks Vene sõjablogija väitis, et sellised üksused hävitatakse mõne päeva jooksul. Keskmiselt kaotavad Storm-Z üksused 40-70 protsenti oma isikkoosseisust.

Hulkuv koer istub tänaval ja taustal kõnnivad rindelinna elanikud ja Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Zelenski: Venemaa ei suuda vastasseisule strateegiliselt vastu pidada

Venemaa suudab endiselt sõjategevusele vastu seista ja siin-seal rindel survet suurendada, kuid Venemaa ei suuda vastasseisule strateegiliselt vastu pidada, avaldas emaspäeval oma igaõhtuses videosõnumis arvamust Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me peame Venemaa süsteemi kainelt hindama. Nad mobiliseerisid kõik oma jõud, et mitte kaotada seda, mida nad Ukrainas hõivasid, kuid samal ajal reostasid oma territooriumi sellise vihkamise ja moraalse allakäiguga," rääkis Zelenski.

President tõi välja, et see on tänavu teine kord, kui Venemaal kaob kontroll sündmuste üle.

"Siis marsivad mässulised Moskvale ja neid ei peata keegi, siis aurustub Dagestani võimuvertikaal ja toimub tõeline pogromm. Need kõik on signaalid, et Venemaa suudab esialgu sõjategevusele vastu seista ja kohati suurendab survet rindel, kuid ei suuda sellele vastasseisule strateegiliselt vastu pidada," märkis Zelenski.

USA hinnangul meenutas Mahhatškalas toimunu kunagisi pogromme

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Mahhatškala lennujaamas lahvatanud vägivald Iisraeli ja juudi reisijate vastu meenutab varasemate ajalooperioodide pogromme Venemaal.

"Mõned inimesed võrdlevad seda 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse pogrommidega ja ma arvan, et see on ilmselt tabav kirjeldus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby pressikonverentsil.

Samuti lükkas Kirby tagasi Vladimir Putini väited, et Ukraina ja lääneriigid õhutasid rahutusi.

"See on klassikaline Vene retoorika sellistel puhkudel. Läänel polnud sellega midagi pistmist. See on lihtsalt vihkamine, fanatism ja hirmutamine," tõdes Kirby.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 870 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 300 810 (võrdlus eelmise päevaga +870);

- tankid 5211 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 9804 (+29);

- suurtükisüsteemid 7227 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 844 (+10);

- õhutõrjesüsteemid 562 (+3);

- lennukid 321 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5440 (+21);

- tiibraketid 1546 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9590 (+35);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1016 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.